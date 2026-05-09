El municipio de Alicante con el mercadillo de antigüedades más completo: 80 puestos, música en vivo y comida típica

Quien busca un plan diferente en la provincia de Alicante encuentra en Benidorm uno de los mercadillos de antigüedades más completos y conocidos de la Costa Blanca.

El rastro de Rastro El Cisne reúne alrededor de 80 puestos con muebles antiguos, vinilos, cerámica, ropa vintage, cuadros, lámparas o piezas de coleccionismo, en un espacio donde además hay música en vivo, restaurantes y gastronomía típica.

Cada vez son más las personas que disfrutan perdiéndose entre objetos con historia, buscando piezas únicas o simplemente pasando la mañana entre antigüedades, artesanía y curiosidades imposibles de encontrar en una gran superficie.

Y si a eso se le suma buena comida y ambiente animado, el plan gana todavía más atractivo.

Ese es precisamente uno de los secretos del éxito de El Cisne, uno de los rastros más famosos de Benidorm.

El recinto combina el clásico mercadillo al aire libre con una gran tienda de antigüedades de más de 1.000 metros cuadrados, donde hay desde aparatos musicales antiguos hasta figuras decorativas, bisutería, cuadros o artículos vintage de todo tipo.

Antigüedades de El Cisne.

La popularidad del Cisne

El mercadillo se ubica junto a la tienda principal y abre jueves, sábado y domingo. Allí, los visitantes pueden recorrer decenas de puestos donde aparecen auténticos tesoros, como muebles antiguos, plata, cerámica, uniformes militares, ropa retro o piezas difíciles de encontrar.

Además del ambiente de compra, el recinto apuesta por el ocio. Cuenta con cafetería, restaurantes y una zona habilitada para espectáculos y actuaciones musicales en directo.

Los karaokes y los shows en vivo forman parte habitual de la experiencia, convirtiendo la visita en un plan completo para toda la mañana.

La popularidad del lugar llega incluso al mundo de la música y la televisión. Hace un par de años, Alaska y Nacho Canut visitaron el rastro y disfrutaron de la oferta gastronómica de sus restaurantes, una imagen que dio todavía más visibilidad a este emblemático rincón benidormense.

Benidorm, más que playa

Hablar de El Cisne es también hacerlo de Benidorm, uno de los destinos turísticos más reconocibles de España. La ciudad destaca por sus playas, su clima y su amplia oferta de ocio durante todo el año.

Las playas de Playa de Levante y Playa de Poniente son dos de los grandes reclamos del municipio gracias a sus amplias zonas de arena y aguas tranquilas.

Para quienes prefieren espacios más naturales, la Cala del Tío Ximo ofrece un entorno más salvaje junto al parque natural de la Serra Gelada.

Otro de los lugares imprescindibles es el Balcón del Mediterráneo, el mirador situado sobre el antiguo castillo desde el que se contempla una de las panorámicas más fotografiadas de la Costa Blanca.

Benidorm también se ha consolidado como destino para practicar ciclismo, disfrutar de parques temáticos, asistir a conciertos y festivales o descubrir espacios históricos como el Tossal de la Cala.

Todo ello sin perder su esencia marinera, visible en rincones como la Iglesia de San Jaime y Santa Ana y las calles del casco antiguo.