Radiografía sexual de España: 6 días al mes fue la media de relaciones en el último año y un tercio admite infidelidad

La sexualidad en España deja de ser un tabú para convertirse en un fenómeno medible. Frecuencia de las relaciones, fantasías más habituales o nuevas formas de ligar dibujan un mapa cada vez más preciso de cómo viven los españoles su intimidad.

Ese retrato lo traza el Estudio sobre Hábitos Sexuales en España 2026, elaborado por Diversual, la compañía alicantina especializada en productos eróticos y bienestar sexual, que analiza las tendencias y comportamientos más extendidos.

El informe, de carácter anual, ha sido dirigido por las sexólogas Bárbara Montes y Lucía Jiménez y recoge las respuestas de 5.414 personas de entre 18 y más de 60 años, ofreciendo una visión amplia y actualizada de la vida sexual en el país.

La frecuencia sexual en España se sitúa en una media de 5,9 días al mes. Lleida encabeza el ranking con 7,2 días, mientras Salamanca se queda en 4,2.

Tras ellas se posicionan Cáceres (7,0), Murcia (6,9), Teruel (6,8) y Ávila y Toledo (6,7). En la parte baja aparecen Cuenca, Girona, Huesca y Zamora, todas con 4,8.

El orgasmo en pareja es habitual para el 79,3% de los encuestados, aunque la diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo notable. Ellos alcanzan el clímax en el 88% de los casos, frente al 66,5% de ellas.

Por territorios, Salamanca lidera en orgasmos en pareja con un 87,5%, mientras Zamora registra el porcentaje más bajo (69,2%). También destacan Cáceres (84,7%), Cádiz (84,1%), Teruel (83,8%) y Huelva (83,5%).

En el lado contrario, Lugo (69,6%), León (72,4%), Álava (74,5%) y Tenerife (75,0%) reflejan mayores dificultades para alcanzar el clímax.

En solitario, la situación cambia. El 90,3% afirma alcanzar el orgasmo durante la masturbación, lo que confirma una mayor facilidad para llegar al clímax fuera de la pareja.

Diferencias territoriales

La infidelidad forma parte de la experiencia de casi uno de cada tres españoles. El 31,7% de quienes han tenido pareja estable reconoce haber sido infiel alguna vez, con una ligera mayor incidencia entre mujeres (33,9%).

A nivel provincial, Burgos se sitúa como la más infiel, con un 52,2%, frente a Cuenca, que destaca como la más fiel (16,1%). También presentan altos niveles Tenerife (47,7%), Salamanca (46,4%), Segovia (44,4%) y Albacete (41,03%).

En el extremo opuesto aparecen La Rioja (16,2%), Guadalajara (19,2%), Teruel (20,0%) y Ciudad Real (20,8%).

En el terreno de las fantasías, el trío se mantiene como la opción más extendida, elegida por el 58,9% de los encuestados. Palencia (83,3%) y Soria (80,0%) lideran este deseo.

También destacan Ávila (72,2%), Zaragoza (67,8%) y Valladolid (67,4%), mientras que Navarra (47,8%), Lleida (50,0%), Toledo (51,1%), Girona (52,2%) y Pontevedra (52,2%) presentan menor incidencia.

Entre los hombres, esta fantasía alcanza cifras especialmente elevadas (93,2%). En mujeres, predominan otras preferencias como ser dominadas sexualmente, el propio trío o las relaciones fuera del dormitorio.

Los españoles dedican una media de 20 minutos a prácticas sexuales sin penetración. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes más tiempo invierten.

El sexo oral (92%) y la masturbación en pareja (78,5%) son las prácticas más habituales, mientras que los tríos o intercambios siguen siendo minoritarios (4,5%).

El dormitorio continúa como el espacio preferido (73,7%), por delante del salón y los hoteles.

El uso del preservativo sigue siendo una asignatura pendiente. El 41,1% de los hombres y el 54% de las mujeres reconoce haber mantenido relaciones sin protección con parejas no estables.

Además, el 44,7% de las mujeres afirma haberse sentido presionada para no usarlo, frente a una proporción mucho menor en hombres.

Ligar en la era digital

Las nuevas formas de relacionarse también marcan tendencia. El 74,3% considera que hoy es más fácil encontrar pareja sexual que antes.

En este cambio, las aplicaciones de citas juegan un papel clave. El 59,9% las señala como el principal canal para ligar.

El consumo de pornografía se sitúa en 6,9 días al mes, con una diferencia clara entre géneros: los hombres lo consumen 9,8 días al mes frente a los 2,5 de las mujeres.

Por provincias, Huesca lidera este consumo (9,6 días), mientras Segovia registra el menor (3,6). También destacan La Rioja (9,5), Castellón (9,3), Tarragona (8,9) y Girona / Salamanca (8,8).

En el lado opuesto se sitúan Guadalajara (3,7), Ourense (4,0), Lugo (4,2) y Cuenca (4,3).

"El estudio vuelve a reflejar lo variada y plural que es España en cuanto a sexualidad y nos ayuda a comprender sus gustos y necesidades para contribuir a su bienestar físico y emocional a través de experiencias personalizadas", explica Lucía Jiménez, sexóloga de Diversual.

"Realizar este estudio año tras año nos permite abrir el diálogo, fomentar una vida sexual más saludable e igualitaria, y apoyar la educación sexual desde una perspectiva respetuosa y realista", indica Bárbara Montes, sexóloga de Diversual y coautora del estudio.