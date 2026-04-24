Paula, dueña del nuevo templo del almuerzo que revoluciona Nou Nazareth: "Hemos vendido más de 300 bagels en 10 días"

Una clínica de fisioterapia, un centro de entrenamiento, una cafetería, un bar y poco más, marcan los primeros pasos de Nou Nazareth, un barrio alicantino que empieza a construir su propia identidad.

Tranquilo, con edificios de baja altura, zonas verdes, pista de skate y facilidad para aparcar, ofrece un entorno cómodo y con amplio margen para crecer.

Situado junto al Hospital de Sant Joan d’Alacant y a apenas diez minutos en coche de Alicante, se ha convertido en uno de los enclaves residenciales con mayor proyección de la provincia.

Su desarrollo avanza a buen ritmo, atrayendo a nuevos vecinos y abriendo la puerta a iniciativas que refuercen su oferta comercial y de ocio. En ese momento de expansión surge 'Boira', un nuevo local que aspira a convertirse en punto de encuentro para desayunos y almuerzos.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con su propietaria, Paula Poveda Fornés, la emprendedora que está detrás de un proyecto que ya empieza a dar vida al barrio.

La raíz del proyecto

Poveda no llega a la hostelería por casualidad. Tras varios años trabajando cara al público y otros tres formándose en otro local de desayuno, detecta un hueco claro en el mercado.

"Yo prefiero desayunar y luego comer y cenar en casa", explica, al tiempo que reconoce su frustración al encontrar locales donde el producto o el café no estaban a la altura, o donde el precio hacía inviable repetir a diario.

La decisión de emprender llega casi sin aviso. "Vamos a hacerlo", recuerda que dijo tras levantarse un día y llamar a su socio, Bonifacio Bellido, -dueño de la carnicería Boni en Cabo de las Huertas-.

El lugar tampoco es casual. Paula Poveda vive en Nou Nazareth desde 2017, cuando aquello era poco más que un descampado.

Con el crecimiento del barrio y la falta de servicios, lo tuvo claro: había que apostar por uno de esos "locales vacíos" y transformarlo en algo útil para los vecinos.

'Boira', que abre de jueves a lunes de 8:00 a 16:00 horas, cuida cada elemento. Desde una zona infantil, -que está siendo un éxito-, hasta una carta elaborada con producto local y recetas propias.

No todo el proceso ha sido sencillo. Durante la obra, surgieron algunas dificultades, como por ejemplo, la búsqueda del propio local y su posterior reforma.

El nombre del local, además, llega casi por casualidad. Tras descartar opciones que ya estaban registradas, surge 'Boira', -niebla en valenciano-, durante una comida con su madre.

El almuerzo como concepto

Lejos de modas y anglicismos, Paula apuesta por el concepto tradicional del almuerzo, con una carta basada en producto de calidad y elaboración propia.

La carne y embutidos llegan desde la Carnicería Boni, el café lo tuesta Kfton en Alicante, el aceite es de la Masía el Altet y la fruta de Bioko.

En cocina, se preparan desde cero masas de gofres y tortitas, alejándose de la bollería industrial. "No endulzamos por endulzar para que te guste más, no. Endulzamos lo justo y necesario", subraya la propietaria.

Algunos de los platos de Boira Cedida

La carta refleja esa filosofía. Destacan los bagels, como el de huevos revueltos con pavo, cheddar, guacamole y sirope de arce, o el de salmón ahumado con queso crema y eneldo.

También triunfan opciones más golosas como el de mantequilla de cacahuete con plátano caramelizado y chocolate.

A esto se suman pancakes y gofres, -desde los clásicos con bacon hasta combinaciones con pollo crujiente, kimchi o helado-, además de tostadas de masa madre con ingredientes como aguacate, salmón o ventresca, y bocatas en brioche como el de calamares o pastrami.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. "Hemos vendido más de 300 bagels en 10 días", destaca Paula, evidenciando el tirón del producto estrella del local.

Un espacio para todos

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su enfoque inclusivo. Paula rechaza definir un cliente ideal, algo habitual en marketing.

"Quiero que venga mi abuela, imagínate, y se pueda tomar su tostadita de pan con tomate, pero también quiero que vengan mis amigos y se tomen su ice matcha con el de mantequilla de cacahuete", explica.

Esa mezcla ya se percibe en el local, donde conviven familias, vecinos jóvenes y personas mayores, muchos de ellos repetidores.

El proceso en redes

El crecimiento de ‘Boira’ también ha tenido en las redes sociales uno de sus grandes impulsores, con vídeos que han llegado a superar las 50.000 visualizaciones.

Poveda atribuye gran parte del éxito de Boira en redes sociales a su amigo Pablo González: alicantino y creador de contenido, también conocido en redes como 'Pégame un viaje'.

A través de la cuenta de Instagram 'boira.alicante', Paula ha ido documentando durante 25 días el proceso de abrir su propia cafetería desde cero: desde la búsqueda del espacio, su reforma, la elección del nombre o los preparativos previos a la apertura, el pasado 10 de abril.

El día de la fiesta de apertura de 'Boira' Cedida

Ese seguimiento continuo ha tenido un efecto directo en la afluencia al local. Muchos de los clientes que llegan a 'Boira' lo hacen tras haber seguido la historia en redes, interesados por ver en persona el resultado de un proyecto que han visto crecer paso a paso.

Mirada al futuro

Sobre sus planes de futuro, Paula se muestra prudente, aunque con ambición. No descarta que 'Boira' pueda crecer o incluso abrir nuevos proyectos más adelante, pero insiste en que ahora su prioridad absoluta es consolidar este primer local en Nou Nazareth.

"Ahora mismo mi cabeza está en que esto funcione bien, y en que los clientes repitan", resume.

El proceso, reconoce, implica asumir retos importantes, desde la inversión inicial hasta el vértigo de arrancar un proyecto desde cero, pero lo vive como parte natural del aprendizaje de emprender.

A su alrededor, también ha recibido tanto el apoyo de personas cercanas que, desde la preocupación, le advierten de los riesgos, como comentarios en redes sociales que intentan desanimarla.

Sin embargo, ella elige asumir el riesgo porque siente que las partes buenas de la experiencia superan con creces a las malas.

"Tengo dos opciones, hacer que esto vaya increíble o pensar que en algún momento me puede ir mal porque he emprendido”, reflexiona. Y parece que ella ha preferido no quedarse con las ganas.