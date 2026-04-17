Confirmado por la Generalitat: deducciones de hasta 150 euros en la declaración de la renta por ir al gimnasio

Los contribuyentes de la Comunitat Valenciana ya pueden beneficiarse de deducciones de hasta 150 euros en la declaración de la renta por gastos vinculados al deporte y la actividad física, como el gimnasio o el entrenamiento personal, una medida impulsada por la Generalitat para fomentar hábitos de vida saludables.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 arrancó el pasado 8 de abril y se prolonga hasta el próximo 30 de junio de 2026. Durante este periodo, millones de contribuyentes deben revisar su borrador y presentar sus declaraciones, un proceso en el que cada detalle puede marcar la diferencia en el resultado final.

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta son las deducciones autonómicas. Cada comunidad autónoma establece sus propios beneficios fiscales, que pueden variar de forma significativa y alterar notablemente el importe a pagar o a devolver. Por ello, conviene conocer en detalle cuáles están vigentes y cómo aplicarlas correctamente.

En el caso de la Comunitat Valenciana, una de las medidas más destacadas es la deducción por gastos en deporte y vida saludable. Esta permite desgravar el 30 % del gasto con un límite máximo de 150 euros, incluyendo cuotas de gimnasio, actividades deportivas, licencias federativas o servicios de entrenamiento.

Además, la principal novedad es la ampliación de los límites de renta para poder acceder a estas ayudas, que pasan de 32.000 a 60.000 euros en tributación individual y de 48.000 a 78.000 euros en conjunta.

Este cambio amplía considerablemente el número de beneficiarios. En concreto, se estima que 300.000 nuevos contribuyentes podrán aplicarse estas deducciones, alcanzando un total de un millón de valencianos. La medida, además, tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que ya puede aplicarse en la actual campaña.

Más deducciones

Junto al deporte, la Generalitat mantiene otras deducciones relacionadas con la salud. Los gastos en salud bucodental permiten desgravar un 30 % hasta 150 euros, mientras que los vinculados a óptica, como gafas o lentillas, alcanzan el mismo porcentaje con un límite de 100 euros.

También se incluyen los tratamientos de salud mental, con una deducción del 30 % y un máximo de 150 euros. En el caso de enfermedades raras o crónicas complejas, así como en situaciones de Alzheimer o daño cerebral adquirido, el límite es de 100 euros, ampliable a 150 en familias numerosas o monoparentales.

Otra de las novedades es la deducción por formación musical, que busca apoyar a familias y estudiantes. Incluye gastos como la compra de instrumentos, partituras, tasas de conservatorios o cursos de perfeccionamiento, así como cuotas de sociedades musicales.

El límite de esta deducción se sitúa en 150 euros anuales y comparte los mismos umbrales de renta ampliados que las deducciones sanitarias y deportivas.

Apoyo a la natalidad

La campaña también incorpora mejoras en las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento. Para rentas inferiores a 30.000 euros individuales o 47.000 conjuntas, los importes aumentan hasta 600 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 900 a partir del tercero.

Estas medidas buscan aliviar la carga económica de las familias y fomentar la natalidad, con un ahorro estimado de 10 millones de euros en su primer año de aplicación.

En conjunto, las deducciones autonómicas en la Comunitat Valenciana suponen un importante alivio fiscal. Solo las relacionadas con salud y deporte han generado un ahorro de más de 112 millones de euros en los últimos dos años, y se prevé que superen los 100 millones adicionales en 2025 gracias a la ampliación de los límites de renta.