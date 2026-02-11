Stefan, alicantino que lleva 20 años viviendo en Finlandia: "A nivel económico se vive más desahogado que en España"

El alicantino Stefan Carrizo lleva dos décadas viviendo a más de 4.000 kilómetros de su Alicante natal. Instalado en Finlandia, país desconocido para muchos en la provincia, ha creado su propia empresa de marketing desde cero.

Stefan relata las particularidades de la vida finlandesa, con una rutina bajo cero en la que el sol llega a ponerse a las 15:00 en los meses de invierno, en su propio blog.

"Ahora mismo hacen -11 grados", comenta Stefan en el momento de realizar la entrevista. Y asegura que "días antes ha llegado a -18 y -22 grados".

El alicantino, de 42 años, cuenta que desembarcó en el país a través de un programa de intercambio de la Universidad de Alicante, eligiendo este destino para perfeccionar su inglés tras no encontrar plazas en Irlanda o Inglaterra.

En su primer contacto con la capital descubrió algunas diferencias con España. "Es una capital europea con todo lo que puedas necesitar, puedes caminar a cualquier sitio, el transporte público es buenísimo y los atascos son de risa".

"También está abierta al mar, al mar Báltico, y hay muchas zonas de mar que se meten por dentro y por fuera de la ciudad", cuenta.

Lo que comenzó como una estancia de estudios universitarios se transformó en un proyecto de vida permanente tras enamorarse de la ciudad.

Tras acabar la carrera de marketing se lanzó al mercado laboral y descubrió que "en Finlandia se innova mucho y hay muchas startups, pero les cuesta vender internacionalmente".

"Les falta un poco de arrojo, así que me metí en venta internacional en 2007", recuerda.

Entonces ya vio el salto económico respecto a España. "Siempre he tenido un sueldo medio en Finlandia. Yo vivía bien y podía incluso ahorrar; incluso desde el primer trabajo podía vivir bien, pegarme un viaje de vez en cuando", recuerda.

Después de ganar años de experiencia en el mercado finlandés y una breve etapa viviendo en Suecia, decidió emprender y crear una empresa de marketing.

Sobre el mercado inmobiliario, comenta que está un poco "desconectado" por vivir en el campo desde hace años, en la ciudad de Loviisa, pero destaca que "a nivel económico puedes vivir más desahogado".

Sin embargo, Finlandia no se ha librado de la inflación global. "La inflación nos ha pegado muy fuerte y es verdad que hemos perdido poder adquisitivo; de unos años para acá la cosa se está apretando un poco más, aunque me temo que se está apretando en todas partes", lamenta.

La guerra entre Ucrania y Rusia le ha pillado cerca, pues el cierre de fronteras con Rusia "ha afectado muchísimo a Finlandia".

Más aún, si cabe, en ciudades como la suya, que están "a hora y media de la frontera", explica Stefan.

Y añade que "aquí la mili es obligatoria y hay muchísimos reservistas".

Respecto al frío, sostiene que allí la vida continúa independientemente de las temperaturas gélidas. "Da igual que haga 25 bajo cero o 25 por encima, la gente va a trabajar normal y los niños al colegio", aclara.

Para él, "el verdadero enemigo es la oscuridad, porque se te hace de noche muy temprano y sabes que te quedan por delante muchas semanas en las que anochece a las 15:00 horas".