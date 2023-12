Lotería Navidad 2023 | El millonario pellizco de Biar que reparte un restaurante en Alicante

Conseguir el Gordo es el deseo más habitual cuando llega el Sorteo Extraordinario de Navidad, pero en la ciudad de Alicante se ha probado un año más que la lluvia de millones puede venir con un cuarto, como en 2022, o con un tercero, como el que ha repartido Biar.

Ese es el caso de un emocionado Juan Carlos López, propietario del restaurante Castell a las afueras de Alicante. Abonado del 31938 que reparte la administración La Mahoma de Biar, se ha encargado de traer millones a sus clientes. Y con la emoción no tenía claros aún cuántas series se había traído, "me han dicho que unos 20 millones de euros".

Quienes sí lo tienen claro son esos clientes y amigos que se han acercado a abrazarle desde que se ha corrido la voz de que el número de Biar era el que tenían. Y él y sus compañeros, como cuenta su sobrino Hugo, han decidido mantener el servicio del mediodía para que la gente se acercara a celebrarlo.

A las puertas de su local en la calle doctor Marañón, López no deja de recibir los abrazos y felicitaciones por un premio que "en la vida" había esperado repartir, "pensaba que nunca me iba a tocar, te lo digo sinceramente". De hecho, esta es la primera vez que les llega una alegría así.

Y al principio creyó que era una broma. "A mí me ha pillado comprando un detallito para estas fiestas", asegura, "me ha llamado un cliente, un amigo, y me ha dicho: '¿te has enterado?'. '¿De qué?', digo, "no me gastes la bromita que el día 28 de diciembre es otro día, no es hoy. 'No, te lo juro' y me ha llamado llorando: 'Nos han tocado 50.000 pavos en la lotería'. Nosotros no nos lo creíamos".

Su hermano es el responsable de que, después de casi veinte años que llevan allí ubicados, sientan esta euforia. "Mi hermano tenía otro bar anterior y él ya lo compraba, entonces lo juntamos y lo trajimos aquí también, siempre el mismo número" y siempre para celebrar este Sorteo Extraordinario de Navidad.

Con el sin parar que le corresponde entre que sirven los caracoles, entre otros platos, a los habituales clientes que han querido acompañarlos en esta jornada, López también duda de si se han llegado a devolver décimos o no. A bote pronto, calcula que son diez mil euros los que habría vendido, lo que dejaría en esa veintena de millones que primero estimaba.

"A mí no se me va a olvidar esto en la vida", asegura. Se gira y mira hacia el local para destacar que "lo he repartido a mis empleados, mis amigos, mi familia. Soy súper feliz con eso". E igual que a él le ha tocado, se emociona en particular al pensar en un matrimonio cuyo marido "hacía tres meses que se había quedado en el paro y lo estaban pasando mal, han venido llorando a dármelas gracias. Gracias a mí, no. Ha sido la suerte, el destino. Pero a mí se me han saltado las lágrimas. Simplemente es eso".

