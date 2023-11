¿Las plantas tienen consciencia? Esto es lo que dice un experto en neurociencia de Alicante

Que nosotros los humanos podamos sentir dolor, felicidad, frío, calor o hambre, es un hecho, llegando hasta sentir las cosas más pequeñas y sutiles del día a día. Nos cubrimos cuando tenemos frío, lloramos cuando estamos tristes, sonreímos cuando algo nos agrada, pudiendo alargar así la lista de las emociones que tenemos la capacidad de sentir hasta el infinito. Sin embargo, ¿Qué sabemos de la capacidad de sentir de otras especies que habitan el planeta? El estudiante predoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante, Sergio Escamilla Ruiz ofrece a EL ESPAÑOL su punto de vista científico sobre la cuestión.

¿Qué es la consciencia? Antes de poder hablar de la capacidad de sentir de un ser vivo, conviene definir algunos conceptos clave para entender realmente a qué nos estamos refiriendo. En este sentido, Sergio Escamilla define uno de los conceptos fundamentales a la hora de hablar de sentimientos y emociones: la consciencia. Según el experto en neurociencia, una especie que dispone de consciencia es aquella que posee la capacidad de experimentar el mundo, "tanto a nivel externo como sentir el frío, el calor o el dolor, como a nivel interno, como sentir tristeza o alegría, entre otros sentimientos y sensaciones".

Según destaca Escamilla, la consciencia es un concepto que no se tiene que confundir con los reflejos. La primera tiene su origen en la parte del córtex del cerebro y se produce a través de la activación de distintas redes cerebrales, en cambio, los reflejos son fruto de una reacción a estímulos externos que tiene su origen en la espina dorsal. "Un ser vivo puede experimentar reflejos y no tener consciencia, son dos conceptos que no tienen por qué estar unidos siempre", apunta el experto.

Consciencia en animales

Aunque seamos conscientes de que nuestras mascotas lloran cuando se hacen daño o cuando nos vamos de casa, la comunidad científica sigue hoy por hoy dividida acerca de si los animales están dotados de consciencia o si simplemente experimentan reflejos. "En la actualidad, el debate sigue en pie, sabemos que los mamíferos podrían tener una consciencia debido a su expresión de algunas emociones como el dolor".

Sin embargo, el experto también destaca la posibilidad de que otras clases de animales puedan tener consciencia: "Otros estudios están estudiando la posibilidad de la existencia de una consciencia en aves, que tendrían incluso una mayor densidad de neuronas que el cerebro humano, y otros expertos lo han hecho con experimentos en animales como cangrejos o pulpos".

En la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia firmada en el año 2012 por neurocientíficos de renombradas instituciones y que contó con la presencia del científico Stephen Hawking, un conjunto de neurocientíficos expertos en consciencia se puso de acuerdo para afirmar que todos los mamíferos y las aves son conscientes, sin dejar de lado la probabilidad de que en un futuro se incluyan a más especies.

¿Y las plantas?

Si la comunidad científica está dividida acerca de la presencia de una consciencia en el reino animal, a la hora de abordar este tema en el mundo de las plantas, las discrepancias son todavía más grandes.

Algunos estudios han revelado que las plantas tienen la capacidad de resolver problemas y están dotadas de un mecanismo de autodefensa. Por ejemplo, se ha comprobado de que una planta, al sentir un peligro, libera una sustancia para protegerse.

Sergio Escamilla destaca, en este sentido, los estudios acerca de la consciencia y la inteligencia de las plantas del catedrático de la Universidad de Murcia y autor del libro Planta Sapiens, Paco Calvo, que lleva veinte años estudiando la cuestión. Entre sus numerosas investigaciones, figuran los estudios que concluyen que las plantas se comunican entre ellas y que se van avisando de posibles enemigos mediante sustancias que lanzan en el aire, así como el hecho de que podemos dormir a las plantas con el mismo anestésico que se usa para dormir a los perros.

"Una planta sabe si la planta que tiene al lado es de su especie o no. Si es de su especie, la tierra se llenará de raices que se irán juntando entre ellas, en cambio, si se juntan dos plantas diferentes, las raíces no se entrelazarán ni se expandirán", recalca Escamillas, acerca de las investigaciones de Paco Calvo.

Sin embargo, el neurocientífico descarta el hecho de que las plantas puedan sentir dolor, algo que afirma que "no se ha podido confirmar hoy por hoy". Una afirmación que, de ser cierta, desmontaría la popular afirmación que muchas personas consumidoras de carne hacen a los vegetarianos sobre "el dolor de las plantas que comemos".

A la espera de una teoría universal

Si bien existen muchos estudios en la actualidad acerca de la consciencia de las plantas, no existe todavía una teoría científica universal que lo afirme con certeza.

"Existen dos teorías que circulan actualmente sobre esta cuestión, pero creo que aún quedan décadas de trabajo de investigación para que se pueda afirmar o desmentir si las plantas realmente sienten", sentencia el experto.

