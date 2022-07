"Ojalá más 'Lightyear' en vez de 'La Bella Durmiente'", la valenciana que habla del primer amor LGTBI

La adolescencia robada de las mariposas en el estómago que reivindicaba en el Orgulllo de Torremolinos María Peláe y la polémica por el beso de una pareja de mujeres en la película Lightyear animaron a la valenciana Eva Mollo a escribir un tuit. En él hablaba de su primer verano de amor, el que tuvo que esperar a tener a los 21 años.

"Fui muy consciente de que he pasado ocho o nueve años de mi vida ocultando que sentía cosas muy fuertes por mi amiga", cuenta a El Español desde su casa en el barrio de Benimaclet en Valencia. Y ahí recuerda también la vez que esa amistad le dijo que la quería "y fue el mayor chute de adrenalina que he sentido en mi vida. Y en ese momento no lo pude ni ubicar ni entender. Creo que hasta me sentí mal".

Mollo explica que con ese mensaje en redes sociales "quería contar que yo no me di cuenta de que era lesbiana hasta los 21 —y no es como gente que dice que lo sabía, pero estaba en el armario—, yo no lo sabía. Tenía una cantidad de emociones que no identificaba y que solo generaba confusión dentro de mí, frustración, porque cuando intentaba dirigir el foco hacia los chicos que era lo único que había conocido, no me sentía como mis amigas, me sentía desplazada, sentimentalmente rota".

Esta es la Eva de 21 años. Este renacuajo que va vestida con la ropa de baloncesto de su primera novia (autora de esta foto); que tiene un pelo maravilloso (pelo que jamás he vuelto a tener, por cierto) y que vive su primer verano de amor con 21 años. (Hilo🧵) pic.twitter.com/5KCMbFSe6A — Eva Mollo (@yavecesnieso) June 28, 2022

La falta de referentes

Ahora, con la perspectiva de sus 29 años, es capaz de entenderlo. Y piensa que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tenido esos ejemplos en los que mirarse. Un concepto que ahora se ha discutido porque en una película de Pixar aparecían dos mujeres besándose. Con las reacciones a Lightyear pensó que "si hay algún gay, lesbiana o bisexual ve esto, no pasara por lo que he pasado. Tendrá un referente, que nos faltan muchos por todas partes, y podrá saber lo que le gusta, ponerle nombre y sentirse mucho más normal".

Ese discurso es el que enlaza con las recientes palabras de la cantante María Peláe por eso habla del deseo de "vivir lo que todos tenemos derecho a vivir y hemos querido vivir en la adolescencia y en la edad adulta". En apenas unas horas ese mensaje se ha paseado ya por los muros de más de cuatro millones de cuentas de Twitter gracias a sus decenas de miles de comparticiones.

Adolescencia robada

Y así ha conseguido uno de sus objetivos, "contar que mucha gente no hemos vivido un crecimiento normativo y no hemos vivido experiencias vitales súper valiosas". Y vuelve a la representación de la ficción como ejemplo de esta importancia: "Hay películas, libros y canciones dedicadas únicamente a la adolescencia, a lo que es el despertar sexual, las mariposas, los primeros corazones rotos, a esa intensidad. Y la gran mayoría del colectivo LGTB no lo hemos experimentado porque ni siquiera lo sabíamos, porque no sabíamos lo que podía ser".

Esta es una de las claves del razonamiento de Mollo por el que dice que ha recibido muchas respuestas identificándose con su testimonio. "Quería concienciar de que nos han faltado cosas, joder, que no hemos tenido una vida completa en muchos aspectos", subraya. Y que también hay un hartazgo de escuchar respuestas como que 'hay igualdad, no os quejéis'.

Esos años perdidos son los que en lugar de vivirse en la adolescencia, se viven más tarde. "Muchas amigas del pueblo estaban con 16 años llorando por un chaval y la cagaron mucho con esa época, y yo la cagué mucho mayor porque no pude ni practicar antes ni sentir antes". Por eso vuelve a los referentes, "por supuesto hacen falta películas como Lightyear para que la Eva que ha nacido en 2008 vaya al cine, vea eso, y cuando su amiga del instituto sienta lo que yo sentía por mi amiga a lo mejor pueda tener una adolescencia emocionalmente y sentimentalmente plena. Ojalá haber visto un Lightyear de pequeña en vez de una Bella Durmiente. De eso va el hilo".

