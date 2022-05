¿Pueden los animales salvarnos la vida?, un veterinario habla en Alicante de su inteligencia emocional

¿Subestimamos las capacidades de nuestras mascotas?, ¿qué sabemos sobre su inteligencia emocional? Estas y algunas preguntas más son las que ha intentado responder el veterinario Gonzalo Giner en su libro 'Entre Amigos', un recopilatorio de disparatadas anécdotas sobre las mascotas, sus dueños y veterinarios de toda España.

Más que cómicas, algunas son extraordinarias historias de amor sobre héroes de cuatro patas que se jugarían la vida por la de sus dueños, como la que le hizo llegar un veterinario de Málaga.

Los protagonistas son un padre y su hija adolescente, que recientemente acaban de perder a la esposa y madre de la pequeña. La chica deja de hablar y entra en una terrible depresión que la aísla de todo. El padre, desesperado por ayudarla, decide que una solución podría ser la de adoptar un perro para hacerle compañía. Un cachorro de pastor alemán llega a la casa de esta familia, pero la niña, a la que apenas parece interesarle, no mejora su ánimo.

Un día un terrible suceso acontece. La niña, cansada de la tristeza y la enfermedad, decide poner fin a su vida. Por lo que, sube hasta la azotea de su casa con la intención de tirarse a la calle. El perro, que sabe que algo no va como debería, sube tras ella, y cuando está a punto de precipitarse al vacío, se abalanza sobre ella y consigue que caiga hacia atrás, en el interior del edificio.

Sin embargo, con el salto, el animal ha caído a la calle dejando un reguero de sangre en el suelo. Milagrosamente, no está muerto. Y un veterinario le salva la vida. Lo más bonito de todo es que después regresa a casa con su familia, y la sorpresa se la lleva el perro: su ama ha recuperado el habla y las ganas de vivir.

"Mandan mensajes"

Imagina que estás en casa junto a tu perro y no paras de demostrarle tu amor con caricias y abrazos. Él te mira y bosteza, y tú piensas: "Qué monada, tendrá sueño o estará cansado". Pues lo cierto es que tu mascota lo que trata de decirte es que eres demasiado pesado, ¡déjalo en paz!.

"Los animales intentan comunicarnos cosas, que normalmente son sobre sus propias emociones, pero nosotros no acabamos de sintonizar con ellos, por lo que no los entendemos. En resumen, los animales nos mandan mensajes", explica Giner.

Si algo destaca en el reino animal es la capacidad de generosidad que tienen hacia sus dueños. "No van con dobles intenciones. Son inocentes y transparentes. A mí me hacen querer mejorar como persona. En definitiva, "el mundo animal es más sencillo, pero no más simple".

"Tienen recuerdos"

También preguntamos al veterinario si los animales tienen recuerdos. A lo que él responde: "Sí, claro que los tienen". Está claro que tu gato, perro o conejo no piensa con imágenes como tú, sino a través del pensamiento asociativo.

Para ellos el tiempo no existe, no es como nosotros. Pero, el tema de los recuerdos sí, tanto para bien como para mal. La forma de pensamiento que tienen los animales no es verbal como nosotros, sino que lo que hacen es un pensamiento asociativo. "Ellos miran, y en esa mirada (que incluye el olfato), engloban todo lo que tienen enfrente. En ese momento, ellos asocian esa imagen con una emoción simple (miedo, ansiedad, gusto, placer o dolor). Después, esos recuerdos pueden ser eternos".

El autor de 'Entre Amigos' pone el ejemplo de un caballo al que pasan por un lugar oscuro y para que siga caminando, su cuidador le da un golpe. El animal siempre asociará ese lugar con el miedo o dolor que sintió la primera vez que estuvo allí.

