Las estaciones de tren alicantinas, reinas de los aseos de pago: "No pude cambiarle el pañal a mi hija"

Los aseos de pago son habituales en las ciudades turísticas europeas y representan una tendencia que se está extendiendo en los últimos años únicamente en las estaciones de tren valencianas y, especialmente, en las alicantinas, pero no en las de España en general.

"Fui a cambiar el pañal a mi bebé y antes de entrar al aseo me dijo la mujer de la limpieza que costaba un euro, por lo que me negué y no la pude cambiar", afirma Isabel, una joven que acababa de llegar a la estación de Alicante para coger el cercanías que más tarde la dejó en Elche. En su caso, no vio bien pagar por hacer uso de un servicio que hasta hace pocos años era gratuito y optó por cambiar a su hija "en un banco".

Se tratan de los nuevos aseos que gestiona One Hundred Restrooms, una mercantil holandesa que anunciaba hace justo un año que había ganado la licitación de Adif para instalar los aseos de la estación de Alicante, por los que impondría una tarifa de un euro.

Ahora, han vuelto a ser noticia después de que el Gobierno haya detallado, tras las preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, todo un listado de las estaciones que tienen lavabos y cambiadores de bebés de pago del Estado.

La sorpresa ha sido mayúsculas porque, como se puede apreciar en la respuesta parlamentaria, el 66% de las estaciones con los lavabos de pago de todo el Estado se concentran en las estaciones valencianas de Castellón, Valencia, Alicante, Elche y Orihuela, al igual que el 40% de los cambiadores de bebés.

Las excepciones a esta gestión recaudatoria están Madrid y Barcelona. "Encontramos vergonzoso que, mientras Renfe, Adif y el Gobierno mantienen un penoso servicio en las cercanías, se privaticen servicios tan esenciales de una forma territorialmente desproporcionada, cuando los valencianos somos cerca del 10% de la población estatal”, ha señalado el senador.

Aseos gratuitos en zonas de embarque

En la respuesta del Ejecutivo central, que recoge cómo las empresas adjudicatarias de este espacio gestionan estas zonas públicas pertenecientes a Adif y Renfe, se recuerda que todas las estaciones que disponen de aseos de pago tienen a su vez aseos de libre acceso para viajeros con billete en zonas de embarque.

Preguntada a la usuaria Isabel por este hecho, desconoce que "los hubiera" porque "no hay carteles informativos que lo expliquen" y que, en todo caso, además de lavabos no sabe si también habría cambiador.

"Además de que si estaba en la zona de tiendas y tenía que cambiar a mi hija, me tocaba en ese caso validar el billete, entrar a la zona de embarque y ya no podía salir hasta que llegara mi tren", denuncia. “No parece ser un buen emplazamiento para quien tiene que esperar un tren o está a punto de partir su convoy” , añade en sus críticas Mulet.

Estas cifras que ha dado a conocer el representante de Compromís desvelan, a su vez, otro hecho diferencial que reconocía el Gobierno en su respuesta: "Si existen

estaciones, en el núcleo de Cercanías de Madrid, que disponen de servicios

autolimpiables en los que se solicita una contribución simbólica para el acceso.

“Una concepción que, en cambio, no se implanta en las estaciones de la tercera ciudad del Estado y algunas de las líneas más rentables del Estado en nuestro territorio”, concluye Mulet.

"De nuevo los valencianos somos buenos para pagar, pero parece que no para recibir y tener un servicio de tren digno”, por lo que han anunciado preguntarán a qué se debe esta concentración en territorio valenciano de tantos servicios de pago. Por otro lado, la respuesta informa de las estaciones que no disponen de aseos en servicio, que corresponden a estaciones sin servicio comercial de viajeros, o bien a estaciones sin personal físico, en las que como consecuencia de actos vandálicos los aseos han sido clausurados, así como a apartaderos.

