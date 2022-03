Se diluye la posibilidad de una tercera vía encubierta para presidir la Cámara de Comercio de Alicante

Los movimientos de una parte del empresariado alicantino para impedir las elecciones a la presidencia de la Cámara de Comercio han topado con las ganas de amplios sectores medir sus fuerzas y cambiar las cosas. Ese es el mensaje del vicepresidente de la entidad y candidato alternativo, Carlos Baño, que no tiene duda de que se abrirán las urnas a finales del mes que viene.

Según explica, al menos ha habido tres reuniones para llegar a un acuerdo entre las dos candidaturas que abiertamente han mostrado su intención de presidir la Cámara en los próximos años, el propio Baño y el actual presidente, Juan Riera. Ninguna ha llegado a buen término.

Y paralelamente, entre las más de 100 personas que pueden postularse a la Presidencia ha aparecido un nuevo nombre, el del exrector de la UA y actual empresario de 1Million Bot, Andrés Pedreño, cuya presencia como "tercera vía" estaría auspiciada por un potente grupo empresarial y grupo otro mediático que no ha dudado en arremeter contra Baño por buscar el apoyo de los expresidentes.

Baño asegura que continuamente le insisten que "debe haber consenso", que se debe despolitizar la batalla por la Cámara de Comercio, que "debe tener prisa" por presidirla. Y el candidato asegura que él ha estado dispuesto a llegar a acuerdos públicos pero que la otra parte no ha querido. "¿Cómo voy a fiarme de que se terminarán cumpliendo si no son públicos? Cuando PP, PSOE o Cs se reparten una alcaldía en una legislatura lo hacen público y lo cumplen. Y no pasa nada. ¿Qué problema hay?

"Ya ha pasado en otras ocasiones. Un grupo empresarial como Vectalia se presenta en todos los grupos a la elección. Nosotros hemos hecho lo mismo, nos hemos movilizado y nos hemos presentado en todos los grupos y subgrupos con empresarios referentes en cada sector. Y vamos a ir a las elecciones porque es lo más democrático y no pasa nada", añade Baño.

Incluso va más allá: "Más allá de todos los grupos representamos a todos los sectores. Por ejemplo. Se da un hecho curioso. Somos la Cámara de Comercio, Industria y Navegación pero la navegación no está representada porque como se les ha incluido en el grupo de transporte de viajeros y mercancías, no pueden tener representación. Eso hay que cambiarlo".

"La Cámara de Comercio no puede ser ni un cementerio de elefantes donde éstos cobren un sueldo ni un lobby para que unas pocas empresas vayan a Valencia a pavonearse de su poder en Alicante", resume Baño. De ahí, su firme decisión de mantener su candidatura hasta el final del proceso.

