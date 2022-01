Alejandro Soler: "No creo que Alicante haya sido históricamente menospreciada"

Alejandro Soler (Elche, 1972) ha vuelto a dejar claro que su tiempo no ha pasado. El domingo ganó -por la mínima- al oficialista de Toni Francés y, a la espera de su designación como nuevo secretario provincial, avisa: se presentará también, y de nuevo, a la secretaría de Elche donde su alcalde, Carlos González, apoyó a su contrincante.

Pregunta.- ¿Da por hecha la integración de las personas de confianza de Toni Francés?

Respuesta. Vamos a intentar de hacer un proyecto integrador, que tenga en cuenta a las personas más cualificadas y con más ganas de trabajar para el partido, independientemente de por quién hayan optado para la secretaría provincial. A partir de ahora, el partido tiene que trabajar unido y elegir a las mejores personas para formar parte de la dirección.

P.- ¿Cree que Francés debería poner su cargo a disposición del partido como portavoz socialista en la Diputación?

R.- Toni Francés puede hacer aquello que estime oportuno, se valorará cuál es su trabajo en la dirección actual de la Diputación pero, evidentemente, yo no le voy a pedir una puesta a disposición de su cargo.

P.- ¿Tiene intención de, además de la provincial, volver a optar a la secretaría local de Elche?

R.- Sí, tengo intención de presentarme porque es importante tener la fortaleza y el respaldo de una agrupación tan destacada como la ilicitana.

P.- De hecho, con las primarias en la provincia, su apoyo interno en Elche ha aumentado desde 2018.

R.- Sí, es el resultado más abultado que se ha conseguido nunca en Elche, sí.

P.- Y, ¿esto cómo deja a Carlos González de cara a optar a revalidar la alcaldía?

R.- Son dos temas intependientes. Yo creo que los procesos internos y las preferencias de cada uno en cada momento no tienen que interferir después para los cargos institucionales. Otra cosa es que los cargos institucionales como tal, se valore en cada momento cuál es el mejor y qué es lo que hay que hacer en cada elección.

P.- ¿Y es González la mejor opción que tiene el PSOE de Elche como cabeza de cartel?

R.- Cuando llegue a ese río, cruzaré ese puente. Creo que el mejor momento para tomar uan decisión y hablar de eso es cuando se produzca el momento; no anticiparnos ni en las valoraciones ni en la toma de decisiones.

P.- ¿Y qué le ha parecido el apoyo que el alcalde de Elche ha dado en estas primarias a Francés, en lugar de a usted, que es de Elche?

R.- Respetable. Dentro de un partido cada uno tiene la opción de optar por aquello que estime oportuno y, por tanto, no voy a tener ni una mala palabra con él ni con nadie que haya optado por alguien que no sea yo porque creo que esto es una elección democrática y los compañeros y compañeras, sean alcaldes o militantes de base, pueden optar por quien estimen oportuno.

P.- De su victoria subyace el triunfo del 'alicantinismo' frente al aparato de corte valenciano. ¿Está de acuerda en que esa visión ha podido ayudarle a ganar?

R.- Yo no querría hacer valoraciones de otros proyectos o planteamientos. Sí sé que el nuestro tiene una palabra que yo he remarcado muchas veces, 'voz propia en Alicante' y reivindicación de los intereses de Alicante. Yo estoy aquí para transmitir alguna medida de la acción de gobierno de la Generalitat y del Gobierno de España, pero también para pedir aquellas cosas que se exigen desde Alicante y para que el partido de Alicante tenga más fuerza.

P.- Pero usted en su programa ha pedido que se tenga más en cuenta la provincia de Alicante, ¿considera entonces que está históricamente menospreciada?

R.- No creo que Alicante haya sido históricamente menospreciada. Cuando se habla de inversiones que hacen falta, es verdad, pero las dos más grandes ya se han hecho. Tenemos un aeropuerto internacional que nos conecta con el mundo, y que querrían tener muchas provincias; y tenemos conexión en dos horas con el centro de España. Eso es lo más importante y se ha hecho. ¿Que tenemos más cosas que hacer? Sí, por supuesto: la reivindicación del Tajo-Segura, la conexión ferrocarril-aeropuerto, completar el corredor Mediterráneo... hacen falta cosas pero tenemos que tener más fortaleza y presencia a nivel provincial.

P.- Históricamente, el PSOE de varios puntos de la provincia ha sido acusado de afiliar a mucha gente antes de las elecciones como la que han tenido el pasado domingo. ¿Se han abusado de las nuevas afiliaciones?

R.- Siempre que los procesos sean correctos, regulares, tal y como ha sido en la provincia de Alicante, el que vengan nuevas personas a incorporarse al partido porque se ilusionan y se producen en etapas precongresuales o preelectorales, no me parece criticable. Me parece positivo y lo que me gustaría es que este partido tuviera un crecimiento habitual y constante durante todo el tiempo, no solo antes de un congreso o de unas elecciones.

