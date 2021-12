El reconocimiento del milenario Juzgado de las Aguas de Orihuela, camino de la UNESCO

Era cuestión de tiempo, pero ese tiempo no llegaba y, al final, la espera ha merecido la pena. El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera unánime este jueves reconocer el carácter de tribunal consuetudinario -que se rige por la costumbre- y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO), así como al de Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia, en Valencia.

El de la Vega Baja lleva décadas en lucha para recibir esta distinción que iguala al que ya tenían el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. "Se repara una injusticia con respecto a estos dos tribunales puesto que el nuestro data de 1275, pero en la redacción de la Constitución Española solo propusieron reconocer al de Valencia, que es posterior, de 1326 y se olvidaron de nosotros, hasta ahora", señala Miguel Mazón, secretario del JPAO.

Pero ¿en qué se va a diferenciar ahora este juzgado milenario? Cabe recordar que se encarga de gobernar las aguas que fluyen por el río Segura en lo que se refiere a su reparto y gestión del agua, sus acequias, presas o embalses en una extensión que excede las 7.500 hectáreas y que compete a 1.500 regantes, que deben seguir sus ordenanzas.

"En la práctica se va a diferenciar en poco, hemos logrado que nos reconozcan oficialmente lo que ya estamos haciendo", sostiene Mazón. A partir de ahora, eso sí, las resoluciones de este órgano de las aguas ya no podrán ser recurridas ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, sino que se deberán elevar al Tribunal Constitucional. Aunque esto no preocupa, puesto que en la última década solo se han recurrido "unas cinco, y las hemos ganado todas", explica el también letrado asesor.

Con mucha historia

La historia del JPAO es la historia de la presencia árabe en la Vega Baja y de la reconquista posterior. Si bien el regadío en la Vega del Segura empezaba con los Romanos, no fue hasta la dominación árabe cuando se inauguraba la técnica del regadío, cuya infraestructura e impartición, cuyos nombres aún se conservan, se ha mantenido desde entonces.

Luego llegó la reconquista de Alfonso X, quien declara el 14 de mayo de 1275 la continuidad de la administración de las aguas: “e guien las aguas en tal manera que rieguen y ryeguen tanto como solían en tiempo de moros, e que fagan que todas las tierras se rieguen por las paradas do solían tomar su tanda en tiempo de moros e non por otro logar…..”.

Si bien este documento se conserva en el Archivo Histórico Nacional, el Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela cuenta, en su tercera planta del edificio, numerosos archivos históricos, como la sentencia de 1.436 escrita en valenciano en pergamino hecho con piel de ciervo, o documentos de un pleito contra Hellín, que comenzó en 1670 y acabó en 1731 por unas determinadas obras en el cauce del río. Para su conservación, el JPAO lleva años negociando con la conselleria de Cultura para poder digitalizar el fondo documental, que poseen, aunque de momento "no hemos avanzado mucho", confiesa Mazón.

La larga reivindicación

El reconocimiento de este pasado jueves llega tras una larga reivindicación capitaneada por el juzgado, el ayuntamiento de Orihuela, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana. Para ello, han tenido que sortear la ya mencionada dejación en la redacción de la Constitución y décadas de zozobra.

Pero llegó el último mes de 2018 y la cuestión parecía avanzar en la Cámara alta, donde se aprobaron dos proposiciones de ley para incluir el reconocimiento consuetudinario de este tribunal y el de Valencia, pero la disolución de las Cortes por parte de Pedro Sánchez dilató en el tiempo la aprobación. Y cuando llegó la estabilidad del nuevo gobierno, llegó también la pandemia, por lo que ha tenido que ser ahora cuando se ha dado luz verde al cambio legal.

Una vez logrado el reconocimiento, el siguiente paso es pelear por otro reconocimiento -mundial- como es el de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Es un paso "lógico" teniendo en cuenta que tanto el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia ya cuenta con ello desde 2009.

"Acabamos de empezar los trámites para determinar cuál es el procedimiento" de cara a la candidatura UNESCO, avanza Miguel Mazón. Así que volvemos a la cuestión del tiempo. ¿Cuándo se logrará? "Pues si me permites la broma, me gustaría que nos lo dieran antes de mi jubilación -en 7 años-, pero en 2 estaría más que satisfecho". Para un tribunal milenario, no parece tanto tiempo.

