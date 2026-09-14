Solicitan nueve años para un hombre acusado de intentar matar a un desconocido con un cuchillo en Almoradí

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para un hombre acusado de intentar asesinar a un desconocido con el que se cruzó de forma fortuita en una calle de Almoradí.

El juicio está previsto para las 9.30 horas de este lunes en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2024, según recuerda Efe.

Sobre las 19.30 horas de aquel día, el procesado habría atacado a dos compañeros de piso en la vivienda que compartían. Ambos huyeron del domicilio mientras el acusado los perseguía.

Una vez en la vía pública, los dos hombres lograron despistarle. En ese momento, el encausado se aproximó a otra persona que estaba sacando unos documentos de su vehículo y, presuntamente con intención de acabar con su vida, le asestó varias puñaladas en el tórax y la ingle.

Las lesiones podrían haberle causado la muerte de no haber recibido asistencia médica urgente.

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