Una veintena migrantes se concentra en Guardamar para reclamar agilidad en su regularización: "La situación está controlada"

Guardamar del Segura ha vivido este lunes por la mañana un episodio de tensión leve a las puertas del centro de acogida Maristas. Alrededor de una veintena de personas migrantes se han concentrado entre las 8:00 y las 10:00 horas para reclamar una mayor rapidez en sus procesos de regularización administrativa.

El alcalde del municipio, José Luis Sáez, ha rebajado la intensidad de lo ocurrido y ha descartado que se tratara de un motín. “No ha sido ninguna rebelión”, ha señalado, explicando que se trató de una concentración puntual de algunos residentes del centro.

Actualmente, cerca de 300 personas forman parte del programa de acogida en estas instalaciones, donde se están tramitando sus expedientes. Según ha detallado el alcalde, el origen de la protesta está en la percepción de algunos migrantes de que los trámites no avanzan con la rapidez deseada. “Hay quienes ven que todavía no han empezado su proceso de regularización y lo que han hecho es concentrarse para pedir que se agilicen”, ha explicado.

La situación, en cualquier caso, se ha resuelto sin incidentes destacables. Sobre las 10:00 horas la concentración se disolvió y el acceso al centro volvió a la normalidad. A lo largo de la tarde, según fuentes municipales, no se ha registrado ningún tipo de alteración.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el proceso se está desarrollando con normalidad y sin conflictos con la ciudadanía. “Todo está bajo control y la situación es tranquila”, ha concluido Sáez.