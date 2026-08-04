De tener una terraza a ser un paseo público, Rosa denuncia la "trampa" legal de los deslindes: "Nos hunden anímicamente"

Rosa Marín no habla solo como representante vecinal, sino como una propietaria que ve cómo el legado de su familia se desvanece por decisiones administrativas. Su casa en la playa de Les Deveses de Dénia data de 1905, una época en la que asegura que el mar era un vecino lejano.

"Cuando estas casas se hicieron, había más de 20 y de 30 metros hasta el mar con muchas dunas. Se hicieron lejos del agua y sin ninguna intención de hacer daño ecológico", explica Rosa, quien recalca que la mayoría eran casas de pescadores o de clase media.

Sin embargo, el avance del mar y la falta de infraestructuras por parte del Gobierno han ido cambiando el paisaje. "De 200 metros pasamos a 100, luego a 50 y al final a 30 metros. Cuando vino el temporal Gloria, la poca playa que quedaba se la cargó y también dañó las casas", relata con amargura ahora a EL ESPAÑOL.

Tras el temporal, los vecinos vivieron lo que Rosa califica como una situación de indefensión. "Pedimos permisos urgentes para reparar porque si no, se nos caían las casas. Nos dejaron reparar dejándolo todo igual, pero al año y medio nos mandaron una carta con una condición inaceptable".

Según Marín, para autorizar las obras, Costas les obligó a eliminar las separaciones entre terrazas y las escaleras privadas. "El Ministerio y el Ayuntamiento de Dénia vendieron aquello como si hubieran hecho un paseo, pero son terrazas que están en nuestra escritura como terreno privado".

Esta conversión en espacio público ha generado situaciones absurdas y peligrosas. "Si en mi terraza una persona se cae y se rompe un pie, la responsabilidad es mía porque está en mi escritura, pero por allí puede pasar cualquiera porque así lo han decidido", denuncia Rosa.

La situación se agravó con el nuevo deslinde propuesto por el Ministerio. Rosa denuncia una "trampa" en los tiempos de ejecución: "Sacan el deslinde en diciembre de 2022, usando los límites de donde llegaba el mar tras los temporales, y solo un mes después inician la regeneración de la playa".

Esto implica que, aunque ahora la arena ha vuelto y las casas están a más de 100 metros del agua, el deslinde se aplica como si el mar siguiera en la puerta de los chalets. "Lo que es la terraza lo dan a dominio público y parte de la casa pasa a ser zona de protección", lamenta.

Las consecuencias prácticas son devastadoras para los propietarios. "No puedes cambiar una persiana o hacer más grande una ventana sin autorización de Costas en tu propia casa. Automáticamente, el valor de la vivienda se reduce a la mitad porque ya no está libre de cargas".

Más allá del valor económico, Rosa pone el foco en el impacto humano. "Me llamaba gente de 80 años llorando: '¿Cómo van a quitarme la casa de mis padres?'. Es una sensación de pérdida total, de que no te escuchan y les da igual lo que te pase".

Comparativa de la playa de Les Deveses en Dénia en los años 70 y tras el temporal Gloria en 2020. Rosa Martín

La presión es tal que la salud de los vecinos se está viendo resentida. "Nos están afectando anímicamente; hay gente que ha empezado a tomar ansiolíticos porque no lo puede soportar e incluso hemos tenido algún caso de infarto", confiesa la secretaria de la asociación.

A sus 69 años y recién jubilada, Rosa siente que le arrebatan sus recuerdos. "Es la casa donde yo he jugado de pequeña, donde hemos tenido experiencias bonitas y convivido todos. Para muchos no es una segunda residencia, es su única casa y viven allí todo el año".

Este lunes, el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha visitado Dénia para reunirse con los afectados. Durante el encuentro, el conseller trasladó su apoyo a vecinos como Rosa, anunciando que la Generalitat combatirá el Reglamento de Costas por vía judicial para garantizar la "seguridad jurídica" de los ciudadanos.