El PSOE de Xàbia repite costumbre e incorpora a Ciudadanos por Jávea a su gobierno

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha anunciado este lunes una reestructuración del equipo de gobierno tras el pacto alcanzado con Ciudadanos por Jávea (CPJ) y la renuncia por jubilación de la concejala de urbanismo y primer teniente de alcalde, Isabel Bolufer.

El PSOE local, que cuenta con 11 ediles -que le otorgan una justa mayoría absoluta- suma así a la tercera fuerza del consistorio, CPJ, que cosechó en 2019 dos regidores tras obtener cuatro en el mandato anterior.

“Hacía tiempo que hablábamos con Ciudadanos por Jávea, un partido con el que tenemos experiencia de gobierno y siempre han demostrado su responsabilidad y colaboración en los asuntos importantes del municipio", ha dicho el alcalde Chulvi. Se refiere al primer edil a otros mandatos como 2011 cuando, para desbancar al PP, conformó un tripartito con esta fuerza y Xàbia Democrática.

También en 2015, con una dinámica que se repite ahora, y cuando tenía una mayoría más holgada de 14 concejales -el corte está en 11-, le abrió la entrada a Compromís y CPJ. "Ahora se han dado las circunstancias para llegar a un acuerdo” ha explicado Chulvi.

Asimismo, el otro cambio importante responde a la voluntad de la concejala Isabel Bolufer de renunciar y jubilarse. La sustituirá Doris Courcelles, quien regresa a la política activa y se encargará de áreas en las que cuenta con experiencia como Atención a los Residentes Extranjeros y relación con las Urbanizaciones.

Reestructuración del gobierno

La edil socialista Pepa Gisbert se encargará de Urbanismo y Escena Urbana, además de mantener Personal. El número uno del partido independiente Ciudadanos por Jávea, Juan Ortolá, que cuenta con estudios como administrativo, gestionará Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Transportes, además de entrar a formar parte de la junta de gobierno y ostentar la cuarta tenencia de alcaldía.

Por su parte la otra concejala de CDJ, Susana Ern, se estrena con responsabilidades políticas en Patrimonio, Mercado Municipal, ferias y Venta Ambulante. Dentro del PSPV, Toni Miragall asume Ciclo Integral del Agua, que se relacionará directamente con sus otras competencias en Medio Ambiente y Agricultura, manteniendo también Turismo. Por último, Marta Bañuls, reduce su carga de gestión para compatibilizarla con su vida personal y se centrará en las áreas de Fomento Económico y barrio de Duanes.

El resto de concejales mantienen sus delegaciones sin cambios con lo que, a nivel global, se baja una dedicación exclusiva (4), se mantienen las parciales (3) y habrá 6 concejales sin dedicación y que únicamente recibirán indemnización por asistencias.

Nuevo presupuesto

Este cambio se materializará el 15 de octubre –fecha en la que Isabel Bolufer formalizará su renuncia- un momento en el que se empezarán a trabajar los presupuestos de 2022 y, por tanto, "idóneo para que los concejales pueden plasmar proyectos en sus nuevos departamentos".

De hecho, este es uno de los motivos que ha aportado Juan Ortolá para explicar su entrada en el gobierno. “Saber que va a haber presupuesto nuevo nos animó a dar este paso en el que estamos muy ilusionados, agradecidos y predispuestos a trabajar por el pueblo”.

El alcalde ha aprovechado la comparecencia de hoy para agradecer a Isabel Bolufer los seis años de trabajo codo con codo. “Seis años muy intensos, en los que has destacado por tu buen trato y te has ganado el cariño de todo el equipo y los que has sido uno de mis apoyos fundamentales para afrontar situaciones complicadas” ha destacado.

Chulvi ha querido recalcar la serenidad y responsabilidad de Bolufer, demostradas hasta el último momento al aplazar su marcha hasta que se aprobaran las Normas Urbanísticas Transitorias y, con ello, dejar más asegurado y encarrilado el nuevo Plan General en el que ha trabajado intensamente estos años.

