Feijóo y Mazón se vuelcan con Ruz para conseguir la Alcaldía de Elche y la Dama "si los informes lo permiten"

"Para que España despegue necesita un motor fundamental como la Comunitat". El presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCV, Carlos Mazón, se han volcado este viernes con el candidato popular en Elche, Pablo Ruz, para que logre la Alcaldía e intentar que la Dama de Elche llegue a la ciudad ilicitana "si los informes técnicos lo permiten".

En un acto del partido en Elche (Alicante), Feijóo también ha prometido que la quinta provincia por población de toda España "no volverá a ser" la última en inversión por habitante y ha destacado que entiende que el president de la Generalitat, Ximo Puig, quiera hablar "poco" de política nacional: "Yo no hablaría nada y no le invitaría -a Sánchez- a un sólo mitin".

En su segunda visita a la provincia de Alicante desde que es presidente nacional del PP y ante unas quinientas personas, Feijóo ha destacado que le parecería "muy razonable" que el senador por Elche fuera el alcalde ilicitano, sobre todo "por la vocación que tiene, su pasión por Elche y por todo lo que para él significa la ciudad".

[Carlos Mazón a Ciudadanos: "Les deseo lo mejor en su viaje al sanchismo"]

Prometen un tranvía urbano

Mazón, candidato popular a la Generalitat y presidente de la Diputación de Alicante, ha remarcado la inversión provincial en Elche y asegurado que la institución provincial ya ha ingresado los 4 millones de euros para la compra del solar del futuro palacio de Congresos de la ciudad de Elche, poniendo en marcha el plan Director.

Asimismo, se ha comprometido a instaurar un tranvía urbano en la ciudad desde la Generalitat, "porque no hay derecho a que una gran ciudad como Elche no lo tenga" y ha resaltado que el organismo provincial "ya está haciendo ese proyecto", pese a que no es de su competencia.

El líder popular en la Comunitat ha incidido en que sigue "en la lucha para que la Dama de Elche pueda volver a Elche, como Dios manda", y ha pedido al Gobierno central que "enseñe los informes" que demuestran que el busto íbero no se puede mover de Madrid.

Así, ha resaltado que la Diputación de Alicante ya está elaborando un informe propio y ha exigido que el Ministerio de Cultura "reciba ese informe".

También ha incidido en que, "con rigor, con diálogo y sin perjudicar a nadie, es compatible luchar para mantener todo el agua que merece la provincia".

Mazón ha apuntado que para que "el avión de España despegue, uno de los grandes motores es el de la Comunitat y, sin Elche, es imposible desarrollar el cambio de la Comunitat".

Uno de los grandes cambios que el líder popular valenciano pretende impulsar es "suprimir todos los impuestos y a todo el mundo" y "no para recaudar menos, sino para que aumente la actividad económica", ha sostenido Mazón, que ha señalado que "Elche y Alicante deben caminar de la mano y retroalimentarse".

Por su parte, Ruz ha precisado que, desde la Generalitat, Mazón pondrá "a Elche en el mapa", además de "hacer justicia". "Si es presidente, habrá justicia, equidad y futuro y esperanza de su mano, porque es su compromiso", ha aseverado.

Así, ha reclamado el voto de los ilicitanos el próximo 28 de mayo: "Si movilizamos el 28 de mayo, tenemos la Alcaldía en la mano", ha dicho Ruz, que ha aseverado que de la mano del PP llegará "una revolución tranquila, social, de amor y patriotismo ilicitano y con un futuro mucho mejor para todos", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan