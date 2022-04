El nuevo Centro de Congresos de Elche acerca a Mazón y González, el proyecto del Tram les aleja

Que la política da muchas vueltas es algo que ya nadie discute. Hasta hace unos meses, este medio recogía la disputa entre Elche y la Diputación de Alicante ante las presiones del primero para elegir la ubicación del nuevo Centro de Congresos que va a construir el segundo.

Una vez que el consitorio ilicitano dio su brazo a torcer y acató el emplazamiento definitivo en Altabix (quería Carrús), el entendimiento parecía que volvía a ambas instituciones. Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto a instalar la tensión entre ambos representantes, el socialista Carlos González y el popular Carlos Mazón, tras el anuncio del proyecto del Tram que va a financiar el segundo para que atraviese Elche y que el primero rechaza, entre otras cuestiones, por la falta de "respeto institucional" que dice haber sufrido.

Con este contexto, ambos políticos se han reunido en la mañana de este miércoles en Elche. Si bien se trataba de un encuentro pactado para seguir avanzando en los trámites necesarios para la construcción del nuevo edificio congresual, no ha faltado por ninguno de los dos las últimas impresiones sobre el Tram en Elche.

Mientras González ha insistido en sus anteriores declaraciones, haciendo hincapié en que, independientemente de que no vea "viable" un estudio sobre un tranvía realizado por un gobierno, el de la Diputación, que carece de competencias en transporte, no comparte que existan unas vías que "dividan Elche", al tener que estar ubicadas en la Avenida de la Libertad (en la práctica la frontera que separa el barrio de Carrús del resto del municipio).

“Si Alicante tiene AVE, cercanías y tranvía no veo porque Elche no lo puede tener”, ha interpelado el presidente Mazón, quien ha urgido a la Generalitat Valenciana a cumplir con “la deuda histórica que tiene con esta ciudad y una de esas deudas pendientes es el tranvía”. Según ha aseverado Mazón, “se trata de una prioridad que nosotros, desde la Diputación de Alicante, queremos poner encima de la mesa para reivindicarla y analizar su factibilidad”, al tiempo que ha insistido en que los políticos “tenemos que aprender no solo a ejecutar nuestro presupuesto, sino a reivindicar lo que otras administraciones deben invertir".

En este sentido, ha sostenido que los responsables públicos “tenemos que acostumbrarnos a ser extraordinariamente reivindicativos y mi obligación es reivindicar inversiones en la provincia de Alicante y en una ciudad como Elche, porque es mi convicción y porque debemos poner los recursos que están en nuestra mano”. Por ello, ha reclamado a la Generalitat “que cumpla de una vez por todas su deuda con Elche”.

El presidente ha confiado en los técnicos y expertos la elaboración de ese estudio “que arroje luz sobre la posibilidad de que Elche disponga de una línea de tranvía”. “Vamos a llamar a los mejores y a poner los estudios técnicos a disposición del consistorio y de la Generalitat para estudiar, trabajar y tomar soluciones a la propuesta”, ha concluido Mazón.

Centro de Congresos

El presidente de la Diputación de Alicante ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro de trabajo con el alcalde de la ciudad para abordar los avances del futuro Centro de Congresos, que se ubicará en el barrio de Altabix del municipio, junto a la Estación de Autobuses y frente a la Universidad Miguel Hernández, tal como anunciaron ambos dirigentes el pasado mes de diciembre durante una visita a los terrenos.

La institución provincial impulsa esta infraestructura con una inyección inicial de 4,5 millones de euros con los que el consistorio adquirirá el solar que ocupaba la antigua fábrica de Uniroyal. Posteriormente a la reunión, el presidente y el alcalde han explicado en rueda de prensa, junto al diputado de Arquitectura, José Ramón González de Zárate, área encargada de redactar el anteproyecto de la obra, los diputados provinciales Juan de Dios Navarro y Patricia Maciá, así como la concejala de Urbanismo, Ana María Arabid, los detalles de la propuesta.

Mazón ha asegurado que el Centro de Congresos de Elche “es una clarísima prioridad del equipo de gobierno local y de la Diputación y estamos en un momento de esta iniciativa en el que se requiere un paso más, porque lo necesita la ciudad y nuestra provincia”.

El responsable provincial ha asegurado que ambos equipos técnicos “siguen avanzando día a día a una velocidad razonable y estamos llevando a cabo un trabajo rápido, serio y de gestión eficaz”. Según ha anunciado Mazón, la institución ha destinado 275.000 euros para la puesta en marcha del concurso de anteproyecto del Centro de Congresos y “ahora estamos a expensas de la disponibilidad del gobierno local para la expropiación de los terrenos”, una cuestión en la que el Ayuntamiento ha dado un paso esta mañana con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del inicio de los trámites.

“En cuanto tengamos los terrenos, podremos licitar el proyecto. Las bases ya las conoce el Ayuntamiento, fruto de las frecuentes reuniones por parte de ambos equipos técnicos”, ha aclarado el presidente, quien ha avanzado que la Diputación ya tiene comprometidos cerca de 5 millones de euros tanto para la expropiación de los terrenos como con la redacción del protocolo de actuaciones y del concurso de anteproyecto.

“Estos últimos meses hemos avanzado con rapidez y estoy convencido de que pronto podremos venir a aquí de nuevo para anunciarles la licitación del proyecto. Lo que pretendemos es ganarle tiempo al tiempo y firmar el protocolo de actuaciones ya con las medidas cerradas, cuyo borrador he entregado al alcalde”, ha puntualizado el responsable institucional.

Por su parte, el alcalde le ha hecho saber al presidente que el consistorio ha dado hoy un paso decisivo para que la ciudad cuente con esta infraestructura, “fruto de la cooperación y colaboración institucional”, con el acuerdo adoptado por la Junta Local de Gobierno para iniciar el procedimiento expropiatorio de adquisición del solar de 5.000 metros cuadrados donde se ubicará el edificio.

Una acción que cuenta con el compromiso de la Diputación de hacer frente, según el informe de tasación municipal, al pago del coste que asciende a cerca de 4,5 millones de euros, tras el acuerdo de partida con la propiedad, “que hace las cosas más fáciles con una tasación aceptada como justiprecio y valor real de la parcela”, ha concretado González.

“Damos este paso decisivo para que esta ciudad pueda contar con esta infraestructura que nos convertirá en un actor importante para el turismo de negocios”, ha reclamado el alcalde, quien ha anunciado que espera disponer de los terrenos “antes de finalizar 2022”.

Finalmente, el diputado de Arquitectura ha explicado que la Diputación “quiere adelantar los plazos, con el anteproyecto, la dirección de obra y el proyecto de ejecución para la empresa que gane el concurso, que será quien lleve la dirección de obra durante el proyecto”.

