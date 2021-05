La rivalidad entre Alicante y Elche tiene un nuevo frente: el Palacio Provincial de Congresos

La histórica rivalidad entre Alicante y Elche, dos ciudades que siguen dándose la espalda, se ha acentuado esta semana a cuentas del anuncio de la capital de provincia y de la Diputación de proyectar un Palacio de Congresos en el puerto.

La reacción en la ciudad de las palmeras no ha hecho esperar. El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha acusado al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de "estar dando prioridad al Centro de Congresos de Alicante" en lugar de al de la ciudad ilicitana, una inversión que prometió el anterior mandatario provincial, César Sánchez, al final de su presidencia.

González ha dicho que el Partido Popular se comprometió a llevar a cabo la construcción de este edificio "sin condiciones" y ha señalado que “todo lo demás son discursos vacíos que ponen de relieve la falta de voluntad política de sacar adelante un proyecto que es fundamental para situar a Elche como un referente dentro de la actividad congresual en nuestro país”.

El primer edil ilicitano también ha señalado que están "abiertos al diálogo y a la cooperación entre instituciones pero la pelota está en el tejado de la Diputación que ha incluido una partida manifiestamente insuficiente para la redacción de este proyecto”.

Reacciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido a su homólogo ilicitano poder trabajar juntos para que las dos ciudades "puedan darse la mano". "No es el momento de polémicas estériles, sino de sumar”, le ha contestado el primer edil del PP.

“Es hora de ampliar miras y evitar localismos” ha añadido el alcalde alicantino al tiempo en que se ha reafirmado en que “vamos a trabajar para que la ciudad tenga el impulso que se merece una vez superada la pandemia de la COVID”.

Luis Barcala ha resaltado que “Alicante y Elche deben ir de la mano, porque podemos promocionar un espacio común para captar congresos de todo tipo sumando fuerzas y no enfrentamientos. La Diputación puede trabajar y promover dos iniciativas que no tienen por qué ser excluyentes, sino que pueden servir para potenciar el turismo de congresos y el empleo en nuestra provincia, que es en lo que los alcaldes debemos estar y no en otras cosas”.

Inversión

Barcala ha apuntado que “el Ayuntamiento de Alicante va a aportar más de 15 millones de euros para construir el Centro de Congresos que necesita nuestra ciudad para poder competir para atraer los principales eventos mundiales y la Diputación nos va a apoyar en este proyecto como puede hacer con otros muchos de otros municipios”.

“Le pido al alcalde de Elche, Carlos González, que se sume a la estrategia común y que juntos exijamos a la Generalitat Valenciana que apueste por Alicante y Elche como espacio de congresos que nos sitúe en primera fila internacional”, ha añadido el alcalde, quien ha subrayado que “el eje Alicante-Elche es el más potente a nivel económico y poblacional de toda la Comunidad Valenciana”.

“No es el momento de polémicas estériles, sino de sumar. Todo el mundo quiere venir a Alicante y coordinados podemos ser más fuertes. Me alegraré del avance del Centro de Congresos de Elche y lo apoyaré y le pido a Carlos González que haga lo mismo con el de Alicante”, ha subrayado Luis Barcala.

“El enclave del Centro de Congresos en el Puerto de Alicante es privilegiado y único en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, y es una gran oportunidad con el consenso que el proyecto suscita entre todas las administraciones implicadas", ha manifestado finalmente el alcalde.