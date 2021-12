A tiros con su Kalashnikov con la Policía: así han detenido en Elche al presunto último asesino machista

Kiko N. M., como se hacía llamar en redes sociales, sigue detenido a la espera de su disposición judicial por, presuntamente, haber matado a su actual pareja, la joven Yolanda, el pasado 25 de diciembre de un disparo en la cabeza en su domicilio de Elche. Desde entonces estaba en búsqueda y, en un giro de los acontecimientos, ha podido ser detenido este jueves 30.

Su captura, tras emprenderla a tiros con la Policía con las armas que portaba, una Kalashnikov y una 9 milímetros parabellum, se ha producido en el domicilio de la abuela de otra expareja con la que había estado, de la que se ha sabido que también había sido víctima de violencia de género por parte de este individuo, y con la que tienen una hija en común de 18 meses.

En un primer momento, la Policía Nacional, tras localizar el cuerpo de la joven paraguaya, de 25 años, el pasado 25 de diciembre, inició un "amplio dispositivo" de búsqueda hasta dar con esta mujer y su bebé.

Si bien en un principio no constaban denuncias previas, "en su declaración nos dimos cuenta de que sí era víctima de violencia de género", ha explicado en rueda de prensa ofrecida este jueves Pedro Montore, comisario de Elche.

Por lo que ella denunció y automáticamente activaron el protocolo, que pasó por "sacarla de su entorno y darles protección las 24 horas del día" ya que estaban ante "un delincuente armado potencialmente peligroso con antecedentes" por otros hechos violentos, entre ellos haber cortado el cuello a otra persona hace un año, "que casi le produce la muerte".

En casa de la abuela, situada en el barrio ilicitano de Carrús, vivía también su anterior pareja con la hija de ambos, por lo que, cuando ha irrumpido por la fuerza esta pasada madrugada, iba buscando "llevarse por la fuerza a la niña o arremeter contra alguien".

Pero allí no estaban ambas, sí otras personas cuya identidad o relación con este suceso no ha trascendido, por lo que no se descarta nada al respecto, incluso se podrían producir nuevas detenciones en las próximas horas de este o del entorno próximo de Kiko. Sí que se ha afirmado que ha sido la abuela la que ha podido avisar a la Policía, pero no han trascendido más detalles.

Recibidos por disparos

Los agentes se han desplazado a la vivienda, donde han sido recibidos por disparos de este joven de 21 años y de nacionalidad española, se ha dicho en la rueda de prensa en la que también han participado el comisario principal de la provincia de Alicante, Ignacio del Olmo y la subdelegación del Gobierno de España, Araceli Poblador.

Ambas armas con numerosas balas que el ya detenido guardaba en bolsas, también han sido expuestas en la comparecencia con los medios de comunicación. El dispositivo para su captura no ha sido precisamente sencillo, apuntan estas fuentes. Haciendo uso de sus armas, ha estado atrincherado en la casa "unos 20 minutos". Pero los efectivos policiales han podido acorralarlo y "después de una dura negociación", se ha entregado tras producirse "nuevos disparos".

Al final su detención se ha podido llevar a cabo "sin ningún daño personal", algo "muy importante" teniendo en cuenta el historial delictivo de este delincuente. "No es un delincuente de violencia de género al uso", ha reconocido el comisario local.

¿Cómo ha logrado hacerse con estas armas? "Tan difíciles de conseguir hasta en el mercado negro". ¿Hay más implicados o anteriores víctimas de violencia de género? Son preguntas que aún sobrevuelan y que empezarán a dilucidarse en dos días, cuando se abran las actuaciones judiciales. El hombre, por su parte, no ha reconocido el crimen ante los agentes, un crimen que suma 43 víctimas de violencia machista en todo el país al cierre de este 2021.

Por su parte, Poblador ha felicitado al cuerpo policial "por la celeridad en la operación ejemplar que ha evitado nuevas víctimas". "La violencia de género es estructural", ha recordado la subdelegada. "No tiene lugar de nacimiento ni clase social, nos afecta a todas y todos", ha añadido. Por ello, ha animado a todas las mujeres que sufren "esta lacra" a que denuncien. "A veces se tarda demasiado tiempo en denunciar pero debemos decirles a ellas que las instituciones estamos aquí para ayudarles".

Para denuncias sobre violencia de género existe el teléfono 016, el mail 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp a través del 600 000 016. Es gratuito, confidencial, 24 horas al día de lunes a domingo. En caso de emergencia, también pueden llamar al 112.

