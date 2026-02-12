El aeropuerto de Alicante-Elche registra el mejor enero de su historia con 1,1 millones de pasajeros

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández comienza el 2026 como terminó el 2025, rompiendo récords de pasajeros. Este enero ha vuelto a superar su marca histórica con un total de 1.106.689 pasajeros, un 4,7 % más que en el mismo mes de 2025.

El mercado internacional continúa propulsando los buenos números de la infraestructura de El Altet y sigue siendo el mayoritario en la terminal alicantina con un 6,6 % de crecimiento y casi un millón de pasajeros extranjeros con un total de 950.021 pasajeros registrados.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de enero con 288.107 viajeros; seguido de Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174; y 65.543, con Alemania.

Por otra parte, el tráfico nacional registró 155.593 viajeros, un 6,1% menos, todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año anterior, informa Aena.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de enero, éstos también registraron cifras históricas con 7.521 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 5,6 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Cerca de los 20 millones en 2025

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández logró un hito histórico en 2025 al cerrar el ejercicio con 19.950.394 pasajeros.

Esta cifra sitúa a la terminal a poco menos de 50.000 viajeros de la barrera de los 20 millones, consolidando un año de récords mensuales ininterrumpidos.

En comparación con el año anterior, el aeropuerto ha experimentado un crecimiento del 8,5 %, lo que se traduce en un incremento de más de 1,5 millones de viajeros respecto a 2024. Este dinamismo también se ha reflejado en la operatividad, con un total de 126.081 vuelos gestionados, un 8,4 % más que el año previo.

El motor principal de este éxito fue el mercado internacional, que ya representa el 88 % del tráfico total de la terminal. Los pasajeros internacionales crecieron un 10,6 %, alcanzando los 17.458.244 viajeros, mientras que el tráfico nacional registró un ligero descenso del 4 %.

Por países, el Reino Unido continuó liderando con solvencia la llegada de turistas con más de 6,5 millones de viajeros. Le siguen Alemania, Países Bajos, Bélgica y Polonia, países que superaron el millón de pasajeros anuales en sus conexiones con Alicante.