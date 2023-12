Nochevieja en Benidorm: hoteles al 90 % para pasar en grande la última noche del año

Los establecimientos hoteleros de Benidorm despuntan como destino estas Navidades con una ocupación del 90 por ciento en Nochevieja, ha destacado la patronal Hosbec, que ha destacado que los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero han caído en lunes, lo que permite alargar un día las escapadas de fin de semana en estas fechas.

Hosbec ha recordado que para este fin de semana de Nochebuena y Navidad, las reservas hoteleras son menores ya que estos días están marcados por una fuerte tradición familiar.

No obstante, destinos como Benidorm despuntan dentro de la Comunitat Valenciana con un 77 por ciento de ocupación durante el fin de semana, llegando a alcanzar el 80 el día de Nochebuena y el 90 en Nochevieja. Otros destinos con menor capacidad hotelera rozan el lleno, como Calp y l'Alfàs del Pi.

La planta hotelera de la provincia de Valencia manifiesta una tendencia semejante a la Costa Blanca, recogiendo un volumen de reservas para el fin de semana del 79 por ciento, con el día de Nochevieja al 87,8.

La ciudad de València mejora los datos de la provincia siendo un reclamo turístico, encontrándose ya con 81,1 de cada cien camas ocupadas para el fin de semana, y elevándose estos datos al 86,3% el mismo 31 de diciembre.

La provincia de Castellón, a pesar de ser el territorio con mayor estacionalidad, también experimenta un importante incremento de la demanda y la ocupación hotelera para Nochevieja rondando ya para el fin de semana el 60% de ocupación, elevándose este dato al 63,5% en la última noche del año.

Estos datos se prevé que se eleven en más de 5 puntos en algunas de las zonas y destinos durante estos últimos 10 días, ya que la Nochevieja se convierte en el gran atractivo del periodo navideño, impulsado por la venta de cenas, fiestas y cotillones que organizan los propios establecimientos hoteleros.

Hoteles de lujo

En los últimos 15 años Benidorm ha sufrido una importante reconversión por parte de su planta hotelera, que ha elevado el estándar de calidad de las 3 a las 4 estrellas. Eso le ha permitido, por ejemplo, contar con un publico británico muy fiel, que llena prácticamente la mitad de las plazas tanto en verano como en temporada baja.

Porque lo que caracteriza a la oferta de la ciudad es la variedad. Desde resorts familiares hasta otros más enfocados al ocio, es muy difícil que Benidorm no tenga el hotel perfecto -tanto por comodidades como por precio- para cada cliente.

Uno de los sectores que más crecimiento ha experimentado en los últimos años es el del lujo. Y Benidorm cuenta con cuatro establecimientos de la máxima categoría (5 estrellas) distribuidos por su geografía, dependiendo de las necesidades del consumidor. Entre los hoteles de lujo más destacados de la ciudad, figuran Asia Gardens Hotel & Thai Spa, The Level at Meliá Villaitana, Grand Luxor All Suites Premium y Villa Venecia Boutique.

