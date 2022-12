Un paseo por el Benidorm del lujo: estos son los cuatro hoteles de 5 estrellas de la capital turística

Benidorm, un pueblo de 70.000 habitantes con más de 120 hoteles abiertos prácticamente todo el año. La capital turística de la Costa Blanca, la primera ciudad de España que aprobó en la década de los 50 un Plan General de Ordenación Urbana, vive y respira prácticamente para el turismo, con 11 millones de pernoctaciones y una industria hiperespecializada en satisfacer las demandas de los visitantes.

En los últimos 15 años Benidorm ha sufrido una importante reconversión por parte de su planta hotelera, que ha elevado el estándar de calidad de las 3 a las 4 estrellas. Eso le ha permitido, por ejemplo, contar con un publico británico muy fiel, que llena prácticamente la mitad de las plazas tanto en verano como en temporada baja.

Porque lo que caracteriza a la oferta de la ciudad es la variedad. Desde resorts familiares hasta otros más enfocados al ocio, es muy difícil que Benidorm no tenga el hotel perfecto -tanto por comodidades como pr precio- para cada cliente.

Uno de los sectores que más crecimiento ha experimentado en los últimos años es el del lujo. Y Benidorm cuenta con cuatro establecimientos de la máxima categoría (5 estrellas) distribuidos por su geografía, dependiendo de las necesidades del consumidor.

Una de las piscinas del Asia Gardens.

1. Asia Gardens Hotel & Thai Spa. Un establecimiento de la cadena Barceló Hotels & resort, está ubicado en la zona de rotondas de Terra Mítica, a las afueras de Benidorm. Se trata de un hotel que se vende como "un paraíso asiático en el Mediterráneo" por su inspiración temática. De hecho, sus jardines cuentan con más de 3.000 especies traídas de Asia. Dispone de siete piscinas, dos de ellas climatizadas, nueve restaurantes y un Thai Spa, además de un exclusivo servicio de masajes. Es miembro además de Leading Hotels of the World. La noche en estas fechas suele estar a 300 euros, con un mínimo de dos penoctaciones.

Una de las habitaciones en The Level at Meliá Villaitana.

2. The Level at Meliá Villaitana. Situado también al lado de Terra Mítica, este hotel con forma de villa mediterránea se encuentra entre dos campos de golf de la Costa Blanca. El establecimiento tiene una categoría de cuatro estrellas superior, pero dispone de habitaciones de 5 estrellas en la zona denominada The Level. Pertenece al grupo Meliá. Cuenta con "servicios exclusivos, acceso a las zonas privadas del hotel y un personal impecable", todo "dentro del ambiente más selecto". También se promociona para eventos especiales, como congresos o bodas. La habitación está en estas fechas por unos 220 euros.

Suite Presidencial en el Grand Luxor.

3. Grand Luxor All Suites Premium. De nuevo, una zona de cinco estrellas dentro de un hotel de categoría 4 superior. La suite Presidencial Grand Luxor All Suites dispone de 76 metros cuadrados, incluyendo dormitorio, salón comedor, baño completamente equipado con bañera hidromasaje y terraza. También tiene acceso a la una zona exclusiva en el comedor. Una opción algo más económica son las suites premium, con habitaciones de 50 metros cuadrados. El Grand Luxor Hotel está ubicado justo al lado del parque de atracciones Terra Mítica, por lo que puede ser una opción interesante para el turismo familiar.

Vistas desde la terraza del Villa Venecia, con la isla de Benidorm al fondo.

4. Villa Venecia Boutique. Es el único hotel de 5 estrellas de Benidorm que se encuentra dentro del núcleo urbano. De hecho, está situado en la parte más alta del casco antiguo, en la zona denominada El Castillo, que son los restos de la antigua fortificación que defendía a Benidorm de los piratas. El establecimiento está "diseñado para ofrecer una experiencia de relax y confort del más alto nivel". Sus habitaciones están inspiradas en ciudades de la Comunidad Valenciana, y es perfecto para una escapada romántica. Dispone de restaurante gourmet, terraza Chill Out, vistas panorámicas y habitación con jacuzzi. El precio varia dependiendo de la cetegoría de la habitación, pero puede ir desde los 180 hasta los 400 euros.

