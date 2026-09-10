De los robots bailarines en 'El Hormiguero' a la cocina del futuro: así revoluciona La Nucía tecnología y alimentación

La exhibición de los robots bailando en la sede de la empresa este jueves. La Nucia

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, han realizado una visita institucional a las empresas Synergy Tech y Knoweats. Ambas compañías desarrollan su actividad en el polígono industrial del municipio en sectores como la robótica y la distribución de platos cocinados de quinta gama.

La delegación institucional contó con la participación del primer teniente de alcalde, Pedro Lloret, y los concejales Sergio Villalba y Serafín López. Durante el trayecto, las autoridades se interesaron por los proyectos actuales y las previsiones de futuro de ambas organizaciones.

El alcalde nuciero puso en valor el talento local y el compromiso del municipio con la tecnología y la producción de calidad. Afirmó que ambas firmas representan el gran potencial de innovación que se está generando desde La Nucía.

La consellera Marián Cano ha resaltado el dinamismo empresarial de su localidad. Y con los ejemplos de ambas compañías ha subrayado la importancia de diversificar la economía autonómica respaldando sectores clave como la alimentación y las nuevas tecnologías aplicadas a la industria.

Synergy Tech se ha posicionado en solo tres años como referente de la robótica gracias a un equipo formado por jóvenes ingenieros y programadores. La empresa es especialista en soluciones tecnológicas y en la distribución de robots bípedos y cuadrúpedos de la firma internacional Unitree Robotics.

Y el mejor escaparate de ese trabajo ha llegado este lunes 7 con el estreno de la nueva temporada del programa El Hormiguero de Antena 3. En el espacio televisivo ofrecieron un espectáculo de robots bailarines en directo, cuyos ensayos se realizaron en el pabellón de La Nucía.

Marián y Bernabé Cano en la visita a Synergy Tech, este jueves. La Nucia

Sus instalaciones abarcan unos 400 metros cuadrados en el Polígono Industrial de l’Alberca. La sede cuenta con laboratorio de desarrollo y programación robótica, área de integración y validación, y zona de formación y demostraciones.

Marián Cano ha destacado el mérito de crear conocimiento y programas propios desde La Nucía. En esa línea, ha recalcado el impacto de esta tecnología en áreas tan diversas como la automatización industrial, la logística, la investigación y el ámbito educativo.

La visita institucional ha continuado en la sede de Knoweats Alimentación, firma volcada en la elaboración de platos cocinados tradicionales y saludables, como aseguran sus responsables. Su modelo de negocio combina la suscripción semanal con la compra puntual.

Marián Cano en la visita a la empresa Knoweats. La Nucia

Nacida en 2019, la empresa suma ya más de cinco años de recorrido y ha superado los 300.000 platos comercializados, según destaca el Ayuntamiento. Toda la preparación y el envasado se realizan en La Nucía, desde donde se distribuye a cualquier punto del territorio nacional en transporte refrigerado para preservar la cadena de frío.

Knoweats se encarga de la distribución de alimentos listos para comer. La Nucia

Knoweats fundamenta su propuesta en una oferta equilibrada elaborada con materias primas locales y de temporada. La consellera ha concluido señalando que la firma es un claro ejemplo de cómo el sector alimentario puede innovar y adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores sin perder la calidad.