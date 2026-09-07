AEFA presenta los premios a la empresa familiar y reivindica su fuerza: "No somos conscientes de lo que tenemos"

Las empresas familiares de la provincia de Alicante (AEFA) arrancan curso reivindicando su fuerza. "No somos conscientes de lo que tenemos", apunta la presidenta de la asociación, Maite Antón, en la presentación de las compañías y empresarios ganadores de la trigésimo primera edición de sus galardones.

"Más del 94% de las empresas son familiares en nuestra provincia", ha reiterado Antón, señalando que esta cifra supera el 92% de la media nacional. Y estas compañías sostienen "a más del 85% del empleo privado" y generan "más del 80% del valor añadido" del Producto Interior Bruto de la provincia.

Antón ha insistido en la necesidad de visibilizar la excelencia de las empresas del territorio. "Año tras año, cuando nombramos a estos premiados nos asombramos uno y otro año diciendo: pero qué maravilla de empresas tenemos y a veces no somos conscientes y creo que hay que ponerlas en valor en la sociedad por lo que representan", ha reflexionado en el encuentro ante los medios celebrado este lunes.

La cita será el próximo 29 de septiembre a las 12:00 horas en el Auditorio Internacional de Torrevieja, una elección con la que simbolizan su apuesta por la vertebración comarcal. Antón ha elogiado el dinamismo y transformación de esta localidad de la Vega Baja.

Se trata de una urbe que "sigue extrayendo más de 500.000 toneladas de sal al año que se exportan casi en su totalidad", convirtiéndose en la primera ciudad de España en viviendas de segunda residencia y acogiendo a habitantes de 120 países diferentes.

Y allí entregarán los cinco premios con los que quieren remarcar ese orgullo local y el impacto económico que genera. Un punto en el que ha insistido de forma especial Eduardo Pascual, secretario autonómico de innovación de la Generalitat. Este se ha encargado de anunciar el premio otorgado a Bonnysa. En su intervención, ha ensalzado el compromiso de esta firma que cuenta con más de 70 años de historia.

"Un rasgo diferencial de la empresa familiar, y que Bonnysa recoge fielmente, es el hecho de pensar más allá de un simple proyecto empresarial basado en un trimestre", ha recalcado Pascual. El secretario autonómico ha añadido que "la empresa familiar piensa en generaciones, no piensa en resultados a corto plazo", lo que garantiza la reinversión y la creación de empleo estable local.

El representante del Consell considera que las empresas familiares son un pilar indispensable de su modelo productivo. "La Generalitat apoya sin fisuras a la empresa familiar porque genera empleo estable y de calidad, porque invierte y reinvierte en nuestro territorio", ha manifestado Pascual, destacando que estas entidades propician la cohesión territorial y el traspaso de conocimiento intergeneracional.

Pascual ha subrayado la sostenibilidad y la innovación de Bonnysa como factores diferenciales en mercados internacionales. Entre las innovaciones introducidas por la firma galardonada figuran "la gestión eficiente de los recursos hídricos" y la incorporación de "tecnologías de energías renovables que sirvan para una reducción del impacto ambiental".

Premio a la resiliencia

El diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha desvelado el Premio Diputación de Alicante para Congelados Frimar. Esta empresa familiar, con sede central en Finestrat, se especializa en la distribución integral de productos alimenticios congelados y refrigerados para el sector hostelero (Horeca).

Pastor ha querido llamar la atención sobre el enclave de la compañía. "Que una empresa del tamaño y de la potencia de Congelados Frimar esté ubicada en Finestrat, donde cualquiera piensa en turismo, sol, playa y verano, nos demuestra que en cualquier municipio de la provincia por pequeño que sea hay empresas familiares importantes que aportan a la economía de forma decisiva", ha defendido.

El diputado provincial ha destacado que Alicante cuenta con "la mayor diversidad de sectores productivos de España", lo que le permite "navegar las diversas crisis económicas y sectoriales siempre un poquito por encima de las demás".

Sobre Frimar, que acumula más de 40 años de trayectoria, el jurado ha valorado sus esfuerzos en desarrollo tecnológico, optimización de rutas y automatización. Asimismo, Pastor ha ensalzado su calidad certificada —siendo la primera del sector en lograr la ISO 9001— y sus rasgos característicos de "resiliencia, profesionalidad, vocación de servicio" y "arraigo al territorio".

La sostenibilidad

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Murcia, ha hecho público el galardón concedido a Tabisam. La compañía, fundada en 1979 en un humilde almacén de San Miguel de Salinas con tres empleados, es hoy líder de comercialización de materiales de construcción y reformas en Torrevieja.

García ha recordado el firme respaldo financiero e impacto positivo de CaixaBank en el tejido económico de la comunidad, inyectando más de 2.200 millones de euros en el primer semestre del año.

El crecimiento de Tabisam ha ido de la mano de un fuerte compromiso sostenible. Sus instalaciones centrales en Torrevieja superan hoy los 25.000 metros cuadrados, albergando a 150 empleados y una flota de 80 camiones. El grupo ha diversificado su actividad integrando firmas como Taric (producción de cementos) y Terevela (gestión y reciclaje de residuos de la construcción).

"Han avanzado en un proyecto integrado y comprometido con la sostenibilidad y con la economía circular", ha resaltado García, calificándolo como un ejemplo frente a las adversidades del sector constructivo. "Es el valor de la generosidad de la empresa familiar de no mirar solo cómo crezco yo y cómo trabajo en mi legado, sino cómo puedo generar también legado en otros ámbitos de la provincia", ha apostillado.

Vicente Berbegal, premio de honor

En uno de los momentos más emotivos del acto, Carmen Robles, viuda del fundador Manuel Peláez, ha hecho público el premio otorgado al fundador de Actiu, Vicente Berbegal Pérez. Robles ha querido remarcar que este galardón a título personal "se ha dedicado al empresario, no a las empresas".

"Para mí AEFA ha representado muchísimo en mi vida, en la de mis hijos y en la de mi familia", ha confesado emocionada Carmen Robles tras cumplir recientemente 81 años. Robles ha celebrado ver el crecimiento de la asociación hasta alcanzar las 200 firmas familiares adheridas en la actualidad.

La viuda de Peláez ha subrayado la estrecha relación de afecto con el premiado, recordando entrañablemente su trayectoria desde sus modestos comienzos "cuando iba en bicicleta". El premio reconoce a Berbegal como un referente indiscutible por sus valores de "tenacidad, la sostenibilidad y la innovación constante".

El jurado ha destacado la capacidad del galardonado para "transformar un taller tradicional en una compañía global sin renunciar a la esencia que la vio nacer". El éxito de Actiu, ha valorado Carmen Robles, radica en un "ejemplar proceso de transición generacional" que incorpora a su familia en puestos clave y asegura la vigencia de unos "valores humanos que guían cada paso".

Premio Joven Empresaria

La vertiente más joven de AEFA ha estado representada por Juan Torres, presidente del Fórum de AEFA, quien ha presentado el Premio Joven Empresaria otorgado a Coral Erum Gregorio, CEO de Erum Corporation. El galardón reconoce la trayectoria de una joven líder al frente de un conglomerado industrial con más de 85 años de historia de capital enteramente familiar.

"Es un acierto absoluto haberla escogido", ha aseverado Torres, elogiando la cualificación de Coral Erum, licenciada en ADE, con máster en gobierno de la empresa familiar y formación altamente especializada en nuevos materiales e innovación.

Su experiencia en la gestión operativa de las plantas del grupo en Bangladesh y la India le ha aportado una visión multicultural e internacional clave para el negocio. Actualmente, como cuarta generación, Coral Erum colidera un "proceso de sucesión planificada" asumiendo la visión estratégica y el gobierno corporativo a largo plazo de la corporación.