La oferta de vivienda en venta cae en la ciudad de Alicante un 6% en 2025: estos son los barrios más caros

La ciudad de Alicante ha cerrado 2025 con menos viviendas disponibles en venta, consolidando una tendencia que se ha intensificado en el último año. Según el último informe de idealista, la oferta ha descendido un 6% respecto a 2024, mientras los precios continúan al alza, presionados por la escasez de stock y la demanda que se mantiene activa.

La situación del mercado inmobiliario en Alicante refleja un escenario cada vez más complejo para quienes buscan adquirir vivienda. Los precios suben en prácticamente todos los barrios, y la falta de oferta impide que la demanda se ajuste con facilidad.

Esta combinación convierte a la capital alicantina en un mercado donde los compradores se enfrentan a opciones limitadas y valores elevados, sobre todo en zonas con mayor atractivo residencial y comercial.

Los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista revelan que la caída de la oferta no es exclusiva de Alicante: a nivel nacional, solo seis capitales han registrado incrementos en viviendas en venta durante el cuarto trimestre de 2025, destacando Madrid y Málaga con subidas del 10%.

En España, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 11% durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo trimestre de 2024,

En cambio, la mayoría de las ciudades han visto cómo su stock se reducía, con descensos muy importantes en Zamora (-46%) y Huesca (-39%).

En la Comunidad Valenciana, Alicante ha experimentado una caída del 5% en la oferta provincial, situándose entre las menores del país, pero suficiente para que los precios sigan escalando.

En palabras del portavoz de Idealista, Francisco Iñareta: "Aunque la oferta disponible nacional y de la mayoría de capitales siguen manteniendo una evolución bajista, los datos del cuarto trimestre de 2025 nos muestran lo que podría ser un cambio de tendencia en los principales mercados españoles".

"Es posible que los altos precios que se están alcanzando en muchas de estas ciudades estén excluyendo a parte de la demanda, que al retirarse reduce la presión sobre la oferta existente. Aún es pronto para poder confirmar esta nueva tendencia y para valorar cómo podría afectar a otras variables como los precios", añade el experto en un comunicado.

Barrios más caros

El coste de la vivienda refleja estas tensiones, con barrios que superan ampliamente la media de la ciudad alicantina, situada en 2.498 €/m2.

Playa de San Juan-El Cabo y el Centro concentran los valores más elevados, alcanzando 3.640 €/m2 y 3.443 €/m2, respectivamente, mientras que San Blas-Pau ha registrado una ligera corrección mensual del 2,3%, situando su precio en 2.519 €/m2.

Otras zonas consolidadas como Parque Avenidas-Vistahermosa o Plà del Bon Repòs-La Goleta-San Antón oscilan entre los 2.513 y los 2.263 €/m2, con variaciones trimestrales y anuales que muestran incrementos moderados, aunque mantienen los precios por encima de la media provincial.

En los barrios más económicos, como Virgen del Remedio-Juan XXIII, los precios siguen subiendo con fuerza: 1.288 €/m2, lo que supone un aumento anual del 29,3%.

Estos datos ponen de relieve que, a pesar de la reducción en la oferta de viviendas, la demanda en Alicante sigue activa, manteniendo la presión sobre los precios y consolidando los barrios más cotizados como espacios de inversión inmobiliaria con valor al alza.