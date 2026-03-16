Facpyme también muestra su respaldo "incondicional y unánime" a Baño: "Estamos al servicio del comercio"

Si a última hora de la tarde la Cámara de Comercio de Alicante ha reunido a su cúpula directiva para mostrar todo su apoyo a su presidente, Carlos Baño, tras la investigación a la que se ha visto sometido por titularizar la empresa que gestionó el bonocomercio de 2022 y 2023 a través de Facpyme, poco después ha llegado el turno de la patronal del pequeño comercio, que ha hecho lo propio reivindicando la "honorabilidad personal e institucional" de su presidente.

En un comunicado oficial, la Junta Directiva de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), ha respaldado "incondicional y unánimemente al presidente Carlos Baño" declarando que guardan un “respeto absoluto a la justicia con la plena disposición a colaborar con los órganos que están actuando, como así se ha hecho hasta la fecha, y defensa firme de la presunción de inocencia”.

En este sentido, la junta muestra su “apoyo unánime e incondicional con Baño ante la investigación en curso, con diligencias declaradas secretas, en la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad".

Lo hace después de dos años de investigación sobre la gestión de dichos bonos en una veintena de Ayuntamientos por la que fue detenido Baño el pasado viernes, a unas semanas de las elecciones de la Cámara de Comercio donde se preveía que iba a ser el candidato a la reelección sin otra candidatura alternativa. Baño terminó la tarde del viernes acusado por los investigadores por unos supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Ante este hecho Facpyme, la organización que constituyó la empresa investigada para gestionar los bonos de la que era administrador único Baño (como presidente de la entidad) ha manifestado que “se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta”.

Los miembros han declarado su “compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad, por lo que se solicitará, si fuera preciso, la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes”.

La Junta Directiva de Facpyme ha recordado que “estamos hablando de una entidad con una larga trayectoria de servicio al comercio de proximidad, de colaboración con las administraciones y de trabajo diario en favor del tejido comercial de la provincia”.

Por todo ello “lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitirán aclarar lo que deba aclararse. Y pedimos responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ellas de buena fe”, han concluido.