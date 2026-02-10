Reciclatge de Residus de La Marina Alta SA convoca para el 12 de marzo una junta general de accionistas extraordinaria

D. Vicente Raúl Llobell Signes, presidente de la entidad Reciclatge de Residus de La Marina Alta SA, ha convocado una Junta General de Accionistas Extraordinaria de la mercantil para el próximo día 12 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente hábil a la misma hora.

Se celebrará de manera telemática de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la mercantil con cuatro puntos en el orden del día.

Se trata del cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración; la delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados susceptibles de ello y, en su caso, su inscripción en el Registro Mercantil; ruegos y preguntas; y lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación se adjunta íntegro el documento de la convocatoria: