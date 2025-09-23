Aurora Ribes recibe el Premio de Estudios Financieros UDIMA por su trabajo sobre la tributación de los nómadas digitales

La alicantina Aurora Ribes Ribes, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Alicante, ha sido reconocida con un Accésit en la XXXV edición del Premio Estudios Financieros.

Concretamente, se ha premiado por su trabajo “Aspectos conflictivos de la tributación de los nómadas digitales (y otros impatriados) en España”.

Su investigación ha destacado entre las presentadas en la categoría de Tributación, consolidándola como una de las voces de referencia en este campo.

Premios

El Grupo Educativo CEF.- UDIMA dio a conocer a los galardonados de este certamen, nacido en 1990 con la finalidad de estimular la creación y la investigación en el ámbito universitario, empresarial y de la administración pública.

Desde entonces, se ha convertido en un referente anual en el que se valora tanto la originalidad como la aplicabilidad práctica de los estudios presentados.

En esta edición participaron 56 trabajos: 20 centrados en Tributación, 15 en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y 21 en Educación y Nuevas Tecnologías.

La calidad de los premios se garantiza gracias a un jurado compuesto por expertos de reconocido prestigio en la judicatura, la universidad, la empresa y la administración pública.

A lo largo de sus 35 años de historia, la institución ha destinado cerca de cuatro millones de euros a estos premios, reforzando su compromiso con la investigación aplicada y la difusión del conocimiento en sectores clave para el desarrollo económico y social.

Este año, se han repartido 34.500 euros en premios: tres primeros galardones de 10.000 euros y tres segundos de 1.500 euros. Además, los trabajos seleccionados se publicarán en las revistas del grupo educativo.

Entre los premiados en Tributación, el primer premio recayó en Marta González Aparicio, de la Universidad de León, con su estudio sobre el embargo de criptoactivos en el procedimiento de apremio.

El segundo premio fue para José María Echave-Sustaeta Osuna, de CUNEF Madrid, por su investigación sobre el IRNR y su adecuación al marco europeo.

Asimismo, Eloy Ballester Meseguer, inspector de Hacienda en la AEAT, obtuvo otro Accésit por su análisis sobre el control de operaciones con criptoactivos.

En la modalidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, la leonesa Ana María Castro Franco logró el primer premio con un estudio sobre despidos colectivos en empresas deslocalizadas, mientras que el segundo puesto fue para María del Carmen Rodríguez Pérez por su investigación acerca de los retos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

Por su parte, en Educación y Nuevas Tecnologías, el primer premio fue para los profesores de la Universidad Complutense Santiago Batista Toledo y Diana Gavilán Bouzas, por un trabajo que analiza el impacto de la inteligencia artificial en el síndrome del impostor y la percepción de autoría de los estudiantes.

En la clausura, Arancha de las Heras, presidenta del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, destacó que estos premios reflejan que en España “hay espacio para el talento, el esfuerzo y la vocación investigadora de quienes creen que pensar, cuestionar y proponer es la mejor vía para avanzar”.