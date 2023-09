La comunidad de regantes más grande de Europa tiene nuevo presidente, Roque Bru

La comunidad de regantes más grande de Europa en cuanto a número de comuneros tiene nuevo líder, Roque Bru. Así lo ha elegido este lunes la asamblea de Riegos de Levante Izquierda del Segura en asamblea general. El empresario agrícola de Elche se fija como objetivo principal una firme defensa del mantenimiento del trasvase Tajo Segura.

En la asamblea general celebrada en la capital del Bajo Vinalopó han participado sesenta socios compromisarios. Todos los vocales de la junta de gobierno han respaldado este nombramiento en un encuentro en el que también se ha nombrado a José Esquembre como vicepresidente.

"El motivo principal que me ha llevado a dar el paso de asumir este cargo no es otro que la defensa del campo, la reivindicación de nuestro derecho al agua como agricultores, así como cooperar en el impulso de un gran acuerdo en materia de agua, que sume y que no reste, y que promueva la responsabilidad de distribuir el agua de manera equitativa por todo el territorio nacional, con el objeto de atender las necesidades de los regantes, de todos los usos existentes y no dejar a nadie atrás", ha manifestado Bru, según recoge un comunicado de esta asociación.

[La noche de la agricultura alicantina reivindica el trasvase: "Cada gota de esa tubería es sagrada"]

Bru asegura que comienza esta andadura "con ilusión y humildad, pero sobre todo, con muchas ganas de trabajar". Bru ha confesado que su principal objetivo durante este mandato será defender de una forma más beligerante, firme y decidida el agua como recurso esencial para impulsar el modelo de agricultura de la zona; alzar la voz, elevar las reivindicaciones y, con la mano tendida, reclamar enérgicamente el mantenimiento del trasvase Tajo Segura y el derecho de todos los regantes a una plena y justa disponibilidad de agua, "pues de lo contrario, estamos abocados a la indigencia hidráulica".

El recién elegido presidente inicia su andadura fijándose líneas de trabajo concretas que pondrá en las que trabaja desde su nombramiento: exigir a la Administración competente el aprovechamiento del agua depurada, así como la infraestructura necesaria para su uso; mejorar la gestión para mejorar calidad del agua que elevamos del Segura para su mejor aprovechamiento y almacenamiento; continuar con la automatización de nuestra infraestructura de riegos, así como de su mantenimiento; completar la modernización en zonas de la comunidad; contribuir con una buena gestión de los embalses del Hondo al medioambiente sin olvidar nunca para lo que fueron creados… que no fue otra cosa que el desarrollo agrario; y sacar el máximo provecho al capital humano de la comunidad para que repercuta de manera positiva en el agricultor, tanto en la administración como en la captación y distribución de agua. Asimismo, ha anunciado que va a dirigir sus esfuerzos para propiciar una buena relación entre las comunidades de base en beneficio de sus comuneros.

Sigue los temas que te interesan