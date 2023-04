Okupas, cargas y taras urbanísticas: lo que deberías tener en cuenta antes de buscar casa en una subasta

Garajes, trasteros, locales comerciales, naves industriales, fincas, solares, y por supuesto, viviendas, son algunos de los productos que se pueden comprar a través de las subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

¿La principal ventaja?, un precio por debajo del mercado, que en ocasiones puede suponer una rebaja del 30 por ciento de su valor. Ante la subida de precios y la caída de las hipotecas en un 24% con respecto al año pasado, la adquisición de inmuebles por licitación puede ser una opción tentadora.

Pero, cuidado porque antes de lanzarnos a la 'piscina' debemos tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, su definición: "Una subasta pública es un procedimiento de enajenación para vender bienes (muebles o inmuebles) o derechos al mejor postor que proceden de embargos realizados por la Agencia Tributaria, o la ejecución de derechos reales dados en garantía a la misma".

Así lo explican desde la página del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, el único portal a través del cuál se llevan a cabo las licitaciones a través de medios electrónicos.

Algunas agencias inmobiliarias ofrecen asesoramiento a sus clientes durante todo el proceso para que el riesgo de inversión sea menor. Una de ellas es la agencia de alquiler 'Beferent' en Alicante, desde donde su CEO, Jonatan López, nos explica los riesgos de estas gangas: "En ocasiones pueden ser un buen activo de inversión".

Antes de nada, hay que tener en cuenta que no es un proceso sencillo ni tampoco rápido, por lo que si necesitas una vivienda de forma inmediata este proceso no es para ti. El también fundador de la empresa explica que otro de los requisitos es disponer del capital, ya que "no puedes pedir una hipoteca porque el tiempo para consignar es de unos 40 días".

Actualmente, hay 42 anuncios disponibles de viviendas en la provincia de Alicante, y todos tienen en común que no tienen foto del inmueble. La respuesta se debe a que no se puede acceder a su interior, por lo que el valor de la puja es estimado y "no sabes lo que te vas a encontrar en ella", explica.

Como la mayoría suelen ser bienes embargados, suelen venir con cargas a las que el futuro propietario tendrá que hacer frente. Otro de los problemas adheridos a este tipo de inmuebles, es la presencia de okupas en su interior, "que pueden ser o no los propietarios, que pueden ser o no los deudores de esas cargas". Las taras urbanísticas o los grandes procesos de reforma, son algunas de las características de estos inmuebles.

De ahí la importancia de hacer un buen análisis previo para saber lo máximo posible antes de la compra. Un factor determinante es determinar la ubicación de la vivienda. El CEO de 'Beferent' insiste en que de vez en cuando aparecen "grandes oportunidades", como chalés o propiedades en la Playa de San Juan, aunque muchas de estas ofertas se encuentran en la Zona Norte de Alicante o el barrio de Carolinas.

