Ximo Puig defiende que "el trasvase es imprescindible" aunque "no se puede plantear una confrontación"

"El trasvase es irrenunciable" tanto como lo es el diálogo porque "el agua no puede ser un motivo permanentemente de confrontación". Con estos mensajes el presidente Ximo Puig resume la postura de la Comunidad Valenciana respecto al Tajo-Segura tras la manifestación en Madrid de los regantes y el enfrentamiento que se ha visto entre territorios como entre facciones del PSOE.

"Nosotros lo que queremos es garantizar agua para siempre para los ciudadanos, para los regantes de la provincia de Alicante, en este caso, y para el conjunto de la Comunitat Valenciana", ha subrayado el presidente Puig este sábado en Cullera, donde ha participado en la entrega de premios de Ser Viajeros.

Puig afirma que "el agua es una fuente de empleo y de vitalidad" para recordar que "es absolutamente imprescindible para cualquier ciudadano y, desde luego, para las actividades económicas". Por eso, añade, "lo que no se puede es plantear una confrontación territorial en este aspecto ni se puede plantear un cambio disruptivo que no aproveche todos los recursos disponibles".

En su análisis sobre la actual situación de la guerra del agua, el jefe del Consell afirma que "lo que queremos es que el mix sea claro y garantizable para todos los regantes". Así hace referencia a las alternativas en los recursos hídricos que se imponen a la agricultura y en las que hay que tener en cuenta las diversas fuentes y, por tanto, los diferentes precios que se tienen que pagar por ello.

"El acueducto Tajo-Segura es irrenunciable en estos momentos como lo es también aprovechar la desalación, la recuperación y la reutilización", razona. Eso sí, ahí puntualiza que hay que "buscar una fórmula para esa garantía de que la huerta de Europa no se vea afectada por los recortes".

Frente a la postura de la ministra Teresa Ribera que es la principal defensora del planteamiento del caudal ecológico en el Tajo que marca las restricciones en el caudal que llega al Segura, Ximo Puig lanza un mensaje para el sector ecologista. "Somos también conscientes del cambio climático y, por tanto, no planteamos la irracionalidad o una posibilidad que no sea razonable. Hay que cumplir con un caudal ecológico, pero que sea el que de verdad se necesite para el río. No es tampoco razonable que no se aproveche el agua que exista disponible".

"Buscamos el equilibrio", recalca el presidente Puig sobre la posición que quiere mantener la Generalitat. "Tiene que contar con la cuestión medioambiental, que es la básica, y con la economía y los puestos de trabajo", razona. Un planteamiento en el que el diálogo sigue siendo la base para buscar "una palanca de progreso y no de retroceso".

