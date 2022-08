Mutxamel reactiva los Bonos Consume que permiten al comprador ahorrarse el 50% de su compra

Mutxamel pone en marcha de nuevo los Bonos Consume, una campaña de apoyo a las empresas y el comercio local que generará un impacto en ventas superior a 267.000 euros a lo largo del mes de septiembre.

Del 1 al 30 de septiembre de 2022, la ciudadanía podrá hacer uso de esta campaña de descuentos en comercios locales mediante la cual, el comprador adquiere productos a mitad de precio y el vendedor logra incrementar sus ventas mientras se beneficia de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Mutxamel y la Diputación de Alicante.

El Ayuntamiento de Mutxamel, a través de la concejalía de Promoción y Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Local, ha lanzado de nuevo la iniciativa Bonos Consume Mutxamel, en colaboración con Facpyme (Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante), para la recuperación del sector comercial, muy afectado por la pandemia del Covid-19.

Para dar a conocer todos los detalles de la campaña se ha celebrado hoy una rueda de prensa en la que han intervenido el alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas; el concejal de Promoción y Desarrollo Económico, Antonio Sola; y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Mutxamel, José Navas.

El alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, que a su vez es el diputado provincial de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, ha comentado que se haya logrado canalizar estas ayudas de la Diputación a través de los ayuntamientos, “donde se está realizando un gran trabajo para que la campaña salga adelante”.

Cañadas ha puesto como ejemplo de buen trabajo la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Mutxamel, que ha realizado un gran esfuerzo para que los Bonos Consumo sean una realidad en este municipio”, ha añadido el alcalde.

Sebastián Cañadas también ha recalcado que para adquirir algún Bono Consume Mutxamel no hay que estar empadronado en la localidad. “Se puede participar ya seas o no seas vecino, lo importante es que la compra se realice en Mutxamel y los usuarios vengan a nuestro municipio”, ha incidido Cañadas.

Por su parte, el concejal de Promoción y Desarrollo Económico de Mutxamel, Antonio Sola, ha puesto como ejemplo los Bonos Consume como un “apoyo claro y concreto a los autónomos y a las pymes, que son la base de tejido económico de la localidad”.

El edil ha puesto de manifiesto el aumento de dotación económica de la campaña, ya que “en 2021 alcanzó los 80.000 euros y en 2022, con la ayuda de la Diputación de Alicante, ha superado los 260.000, lo que supone un incremento superior al 300% y, por tanto, mucho más dinero en circulación, puesto a disposición de los comercios y los negocios locales”, ha añadido Sola.

Esta nueva edición de bonos al consumo permite disfrutar del comercio, la hostelería y los servicios, al tiempo que se ayuda a dinamizar la economía local. El presupuesto de la campaña asciende a 133.562 euros, que es la ayuda concedida por la Diputación de Alicante al Ayuntamiento de Mutxamel para el fomento al consumo por medio de Bono-Consumo, anualidad 2022.

Al ser una campaña en la que el consumidor realiza sus compras a través de bonos que ha adquirido previamente a mitad de precio, el impacto en la economía local es, por tanto, doble. Es decir, los Bonos Consume Mutxamel aportarán al comercio local un impacto en ventas de 267.124 euros.

A esta inversión se añade una subvención de 18.108 euros conceda por el Ayuntamiento de Mutxamel a Facpyme como entidad colaboradora para el desarrollo de la campaña. Será la Federación Alicantina de Comercio la que gestione la web www.mutxamelbonosconsume.es.

A través de esta página web, ya activa, arranca la primera fase de la campaña, la de captación de empresas, donde las empresas pueden registrarse desde hoy, 23 de agosto, hasta el final de la campaña, el 30 de septiembre. La segunda fase se dedica a la difusión de los bonos para que lleguen a la ciudadanía y, por último, a partir del 1 de septiembre se abre la tercera fase, dedicada al consumo de los bonos en los comercios y negocios locales.

Del 1 al 30 de septiembre, cada persona, con su DNI, puede descargar por medio de esa misma plataforma de pago una serie de bonos por valor de 10, 20, 50 o 100 euros, de los que paga la mitad de su importe. Es decir, si adquieres un bono de 100 euros, pagas 50 y los otros 50 euros los aporta el Ayuntamiento gracias a la subvención de la Diputación Provincial.

Dos días de atención presencial

A la vista de los resultados del año anterior, en esta edición se han eliminado los bonos de 5 euros, que apenas tuvieron uso en 2021. Además, personal de Facpyme atenderá de forma presencial los días 5 y 6 de septiembre en el Casal de la Tercera Edad, donde ayudarán a reducir la brecha digital ya que atenderá de forma presencial a personas, con independencia de su edad, que no puedan adquirir los bonos mediante herramientas digitales.

Cada bono será canjeable en una única compra, es decir, un bono no se puede canjear en dos compras diferentes. Cada persona podrá adquirir un máximo de bonos por valor de 100 euros por DNI, de los que se abonarán un máximo de 50 euros por parte del consumidor y podrán canjearse desde el 1 al 30 de septiembre de 2022, ambos incluidos, en los comercios y empresas de servicios y hostelería que se hayan adherido al programa.

En la página web www.mutxamelbonosconsume.es se puede encontrar toda la información, además del listado de comercios y empresas adheridas a la campaña. Los Bonos Consume Mutxamel se compran en una plataforma online, por lo que se debe utilizar una tarjeta de pago. Podrá adquirir bonos cualquier persona, residentes y no residentes en el municipio de Mutxamel. Los bonos que no se gasten antes del 30 de febrero de 2022 no se reembolsarán ni se podrán utilizar más adelante.

