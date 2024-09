La empresa alicantina GDVMobility presenta su megabatería de 7MW, la más barata, rentable y segura

La innovadora empresa alicantina GDV Mobility asegura que va a revolucionar el mercado con el lanzamiento de G-One, una megabatería de 7MW de la que afirman será la más barata, rentable y segura del sector. La primera batería de este innovador sistema se inaugurará en el Puerto de Alicante el próximo 18 de octubre, durante la I Cumbre Europea Mediterránea de la Batería.

GDV Mobility, del joven Germán Agulló, CEO de Forbes con tan solo 21 años, ha dado un paso adelante en el mercado de las energías renovables con su primera Megabatería, consolidándose como la más grande del mercado hasta el momento. Este avance tecnológico no solo define los estándares de capacidad, sino también de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Según explican, se trata de un proceso de reciclaje y montaje consiste en recibir residuos de baterías de cualquier punto de Europa, las cuales se desmontan y analizan una a una, para posteriormente poder recuperarlas. Una vez revitalizadas, pasan a la línea de producción, donde se fabrican los 484 módulos de 14KW que lleva la G-One.

El empresario sostiene que G-One es la primera megabatería en incorporar un nuevo sistema contraincendios modular por inundación compartimentada, que, en caso de incendio en algún módulo, garantiza que este se aísle y se extinga automáticamente impidiendo la propagación a otros módulos. Este diseño garantiza una mayor seguridad operativa, ya que el sistema sigue funcionando con seguridad en los módulos no afectados.

Su diseño modular facilita el mantenimiento y reparación, permitiendo una sustitución rápida y eficaz de módulos defectuosos sin necesidad de desmantelar el sistema completo.

Al estar diseñada con celdas refabricadas de alta calidad, esta Megabatería reduce los costes entre un 40% y 60% en comparación con otras soluciones tradicionales. Se trata de celdas NMC que permiten más picos de carga y descarga, lo que optimiza la captura de energía solar o de la red, junto a su rápida descarga cuando sea necesario.

Se suma el fomento de la economía circular, dado que se aprovechan componentes reciclados y se minimiza la generación de residuos.

Máxima eficiencia y rendimiento

Desde GDV Mobility aseguran que G-One ofrece una densidad energética superior, lo que la convierte en una herramienta esencial para el sistema eléctrico. Esta solución no solo mejora la eficiencia operativa reduciendo significativamente los costes de capital (CAPEX) y operativos (OPEX), sino que también contribuye a estabilizar el suministro eléctrico en momentos de alta demanda, garantizando un servicio energético, fiable y económico.

En el equipo de GDV Mobility llevan más de un año en el diseño y el desarrollo del proyecto. Han trabajado tanto ingenieros eléctricos como químicos. “Hemos definido y diseñado la batería al completo: empezando por la composición del módulo, y pasando por los sistemas de refrigeración hasta la configuración del sistema inteligente de gestión”, ha explicado Agulló.

GDV Mobility no sólo marca un hito en el almacenamiento energético, con G-One se presenta una oportunidad para empresas e instituciones que buscan soluciones más efectivas y económicas. Para quienes desean optimizar sus infraestructuras energéticas y reducir sus costos a largo plazo, la G-One es su mayor aliada para ello.