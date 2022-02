Asaja Alicante denuncia la "inquina" en la ministra Teresa Ribera por el trasvase Tajo-Segura

El secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha denunciado la "inquina" con la que Teresa Ribera desde el Ministerio de Transición Ecológica dirige la gestión del trasvase Tajo-Segura. El portavoz del sindicato agrario responde de esta manera al anuncio de recorte progresivo de caudales en esta infraestructura realizado esta semana por la ministra en un foro económico en Toledo.

"No entendemos qué les hemos hecho para que tengan esta animadversión contra el Tajo-Segura. Ningún territorio español es autosuficiente, como prueban los otros siete trasvases fluviales que funcionan sin ninguna amenaza política en el resto del país", ha observado Espinosa en declaraciones que recoge Efe.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha remarcado que el Ministerio de Transición Ecológica "intenta usar argumentos ambientales que no tienen justificación real" para recortar el trasvase. "El incremento de caudales ecológicos no va a mejorar la situación en el alto Tajo, donde no hay problemas, ni la del bajo Tajo, donde sí hay una falta de calidad ambiental, pero que está causada por el (río) Jarama", ha indicado.

"El Jarama vierte al Tajo cinco o seis veces más agua negra que el caudal que trae el Tajo de aguas arriba, por lo que el recorte del trasvase por esta razón no tiene justificación alguna", ha subrayado. El secretario técnico de Asaja Alicante recuerda que "en España no hay un problema de déficit hídrico sino de distribución del agua entre la zona húmeda y la zona seca" que debe compensarse con infraestructuras como los trasvases y con el principio de solidaridad entre regiones.

Autorización de 27 hm3

Estas declaraciones llegan también un día después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) haya autorizado el trasvase de 27 hectómetros cúbicos, tras valorar la situación a comienzos del mes de febrero y constatar que se mantiene la situación de Nivel 2 que permite autorizar la operación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en otro comunicado explica que la Comisión ha tomado en cuenta la previsión para la situación del sistema para los próximos meses y se prevé que la situación se mantendrá hasta el mes de abril.

En el evento citado por Asaja, Ribera avanzó que introducirá "limitaciones" en los volúmenes que perciben Murcia, Alicante y Almería. A eso, añaden que el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, garantizó la "caducidad" del trasvase.

Por otro lado, la Comisión ha informado sobre las tareas de mantenimiento y reparación que se están realizando en la infraestructura y que está previsto que concluyan durante el segunda semana de marzo.

