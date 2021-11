La patronal sobre el déficit inversor del Estado: "A lo mejor necesitamos un Alicante Existe"

La presentación del "Análisis del Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para la provincia de Alicante" realizada por Ineca ha supuesto un antes y después en las habituales reclamaciones por la infrafinanciación. El presidente de Ineca, Rafael Ballester y el presidente de la patronal alicantina, Perfecto Palacio, han coincidido en la diagnosis: la "invisisbilidad" de la provincia.

Palacio ha ido más allá: "No tenemos representantes políticos en Madrid que hagan su trabajo. Somos invisibles. A lo mejor vamos a terminar creando un Alicante Existe", en referencia a la opción política de Teruel que llegó al Congreso de los Diputados.

Y es que el análisis del anteproyecto de los PGE, realizado por el director de Estudios del Ineca, Francisco Llopis, no deja lugar a las dudas. Alicante recibirá 332 millones de euros menos de lo que le corresponde por población mientras otras provincias como Murcia recibirán 309 millones más bajo ese criterio.

La provincia se encuentra en la posición 52 del ránking nacional pese a ser la quinta provincia en población. Y en la posición 50 si se toma como baremo la variación anual de inversión con 115 millones de euros menos presupuestados. la provincia se halla la tercera por la cola en el dinero recibido respecto a los presupuestos de 2021.

Inversión per cápita en la provincia según Ineca.

La mejor posición que ha tenido la provincia en el ránking de inversión per cápita durante los últimos 20 años se logró en 2015, con el puesto 34, debido a que se finalizaron las obras del AVE desde Madrid.

La media de inversiones por provincia se sitúa en los 250 millones pero Alicante, si no se enmiendan las cuentas para el año que viene, sólo recibirá 183,6 millones. Y a los empresarios no les valen las excusas del gasto en el Corredor Mediterráneo en Valencia y Castellón, ni que vendrá dinero por transferencias de capital ni la compensación prometida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del dinero procedente de la gestión propia de los Fondos Europeos.

Para Llopis además, hay un factor que no se está teniendo en cuenta y que afecta a todas las provincias y comunidades autónomas por igual. Un total de 7.362 millones de euros del anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez no están territorializados. "Uno de cada tres euros de inversiones los presupuestos no se sabe dónde irá, y eso es algo que se debería reglamentar", ha afirmado Llopis.

Conclusiones

Para Ballester, las inversiones inciden negativamente en los indicadores como el desempleo por lo que se aseguró que "sin ayuda del Estado no podremos remontar. Necesitamos inversión para reforzar nuestro tejido productivo y nuestros escudos sociales".

Respecto de la compensación con los Fondos Europeos, tanto Ballester como Palacio han sido explícitos: "Existe un decálogo de inversiones necesarias ampliamente consensuado en la provincia. No necesitamos inventos de movilidad innovadora u otros inventos. Existen prioridades claramente establecidas".

Además, denunciaron que año tras año se presentan las mismas inversiones que no terminan de ejecutarse, como la variante de Benissa, que aparece en los presupuestos año tras año desde 2004 o el acceso del aeropuerto, desde 2007.

