Alicante seguirá infrafinanciada: Ximo Puig solo le promete 8 millones extra de fondos europeos

Como estaba previsto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha decidio asumir el papel de salvador de Alicante prometiendo compensar con los fondos de gestión directa -en concreto con los europeos Next Generation- la infrafinanciación que sufre la provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El problema es que la cantidad es, a todas luces, insuficiente. Puig ha asegurado que el sur de la Comunidad Valenciana recibirá 45 millones de euros de los 100 que va a gestionar el Ejecutivo, lo que supone apenas ocho más de lo que le corresponde a Alicante por su peso poblacional (36,8%).

Este parche no compensa ni de lejos el agravio en inversiones por habitante que supone el texto de los PGE, según el cual la provincia está a la cola de inversiones por habitante de España, con unos 98 euros. Se trata del único territorio por debajo de los 100 euros, y la cantidad es sensiblemente inferior a la que recibirán los ciudadanos de Valenciana (320) y Castellón (355). Alicante es la única provincia de la Comunidad Valenciana cuya Diputación no está controlada por los socialistas.

En un primer momento Puig había reconocido esa "menor aportación", pero aseguró que sería compensada con los aproximadamente 300 millones de euros que la Generalitat controlaría mediante la firma de dos convenios, y que se destinarían para políticas innovadoras e infraestructuras sostenibles (como es el caso de los Next Generation). Sin embargo, y según esta promesa de Puig, Alicante solo se va a llevar ocho millones de euros más de lo que le corresponde, lo que en el conjunto de las inversiones estatales sigue sin paliar el estar en el furgón de cola del país.

De hecho, y para nivelar el escenario, Puig debería triplicar las inversiones previstas por el Ejecutivo central, de unos 180 millones de euros. En este sentido, los 8 millones adicionales que ha prometido este miércoles apenas suponen una fracción de lo que Alicante necesita para igualarse con sus vecinos autonómicos.

Resto de fondos

Puig ha hecho estas declaraciones tras presidir la inauguración de la 46 edición del Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería (Futurmoda), en la Institución Ferial Alicantina (IFA), en Elche.



El presidente ha informado de que este miércoles se ha conocido que el Gobierno pondrá en manos de las comunidades autónomas cerca de 1.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, de los cuales la Comunidad Valenciana gestionará unos 100.



Preguntado por la petición del alcalde de Elche, el también socialista Carlos González, para que el fondo especial de infraestructuras de la Generalitat, de 300 millones de euros, sufrague la finalización de la ronda sur ilicitana, Puig ha aclarado que aún no están determinadas las actuaciones que se van a desarrollar con ese dinero.



En todo caso, ha apuntado que en breve se reunirá con el alcalde de Elche y que con esos 300 millones de euros la Generalitat tratará de hacer un "equilibrio" en relación a las inversiones regionalizadas del Gobierno central.



De esta manera, se ha comprometido una vez más a que haya una "discriminación positiva para la provincia de Alicante", por lo que se harán inversiones "en Elche y en toda la provincia".



Sobre la posibilidad de una nueva tasa por el uso de autovías, el presidente valenciano ha opinado que "no es el mejor momento para poner más impuestos ni tasas a la actividad económica".

