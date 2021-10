Carlos Mazón: "Sin una bajada de impuestos no habrá recuperación económica"

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la necesidad de "despertar un empleo y una economía que están dormidos" en esta región "para seguir siendo competitivos" y ha advertido de que "sin una bajada de impuestos no habrá recuperación económica ni creación de empleo".

Mazón se ha reunido este miércoles con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, para presentarle la propuesta de su formación para una reforma fiscal en la Comunidad Valenciana, informa el PP.

El líder popular ha lamentado que se siga teniendo "un tacón fiscal en el cuello del contribuyente y de pymes y autónomos" y ha advertido: "Estamos ahogando a una economía que siempre que se ha apostado por ella nos ha devuelto en forma de creación de empleo".

Mazón ha abogado por la "libertad fiscal" porque, a su juicio, "la recuperación no va a llegar si no se mejora nuestra competitividad y se genera empleo", al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad del diálogo social, "tanto con empresarios como con los sindicatos".

El líder popular ha insistido en la necesidad de la creación de empleo, "porque necesitamos a más gente cotizando para tener más ingresos y salvaguardar nuestro estado del bienestar", y ha reiterado que "la mejor manera que tenemos para despertar el empleo que está dormido en la Comunitat y para despertar una economía que es de las menos competitivas de España es bajar los impuestos".

Recuperación y empleo

La rebaja fiscal que propone su formación, ha insistido, "va a ayudar a la recuperación económica porque estima un aumento del empleo en la Comunidad Valenciana, por sí misma, de más de 70.000 empleos".

"Hay que confiar en la Comunidad Valenciana y en los que nos tienen que ayudar a recuperar el empleo, porque nosotros creemos en las posibilidades de crecer de la región y por eso hay que apostar por los que nos tienen que ayudar a crear empleo y hay que dejar la mayor libertad fiscal posible", ha reiterado.

Carlos Mazón ha defendido que bajar la presión en la Comunidad Valenciana "es lo que necesitamos en este contexto en el que tanto el Gobierno de España como el Consell no apuestan por bajar impuestos", y ha criticado que el Gobierno central acabe de anunciar, "por segundo año consecutivo, un aumento en la cuota a los autónomos".

"Todos sabemos cómo está el precio de la luz, de la gasolina, el del gas y si además le aumentamos las cuotas, ¿quién va a levantar la persiana para recuperar el empleo?", ha preguntado.

