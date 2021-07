Los precios que hacen "insostenible" el Imserso: 23 euros por persona y día con pensión completa

Los precios del programa de vacaciones sobvencionadas a mayores, popularmente conocido como Imserso, "son absolutamente insostenibles" y hacen que el sector "trabaje prácticamente a pérdidas con tal de no cerrar la planta hotelera en invierno". Así de contundente se muestra la patronal de Benidorm, Hosbec, respecto al pliego que el Gobierno de España ha sacado a concurso para distribuir 816.029 plazas durante la próxima campaña, en principio a partir de octubre.

Hosbec ha recurrido este pliego por considerar que discrimina a los hoteles de tres estrellas y, muy especialmente, por la falta de actualización en los precios. Tal como está estipulado, cada usuario pagará 23 euros por persona y día en régimen de pensión completa, cuatro euros más que hace una década.

La postura de Hosbec es la misma que la de la mayor parte de los hoteles españoles respecto a este programa, y no es ni mucho menos nueva. El sector lleva años peleando porque se elabore un "estudio de costes" que permita determinar cuál sería un precio justo por los viajes del Imserso. Ni con el PP ni con el PSOE han tenido éxito.

De hecho, la patronal nacional (la Cehat) planteó un recurso en la Audiencia Nacional hace dos años para reclamar la elaboración de este informe. Los hoteleros consideran que el fallo, de ser favorable, sería "aplicable al pliego de este año, porque es idéntico en un 95%".

Este "inmovilismo" es lo que ha provocado que la relación de los hoteleros con los responsables del Imserso haya sido bastante tormentosa. En parte porque se trata de un programa adscrito al Ministerio de Sanidad (realmente el Imserso es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que engloba muchos más servicios), las autoridades sanitarias no han mostrado "casi ninguna empatía" con los empresarios, lo que ha provocado que los recursos sena habituales en cada convocatoria.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, considera que las vacaciones subvencionadas a mayores, tal como están planteadas, son un programa de "miseria sostenida" que se mantienen por el simple hecho de que a los establecimientos les resulta más complejo cerrar durante tres meses que utilizarlo para permanecer abiertos en invierno.

El Imserso comenzó en el año 1990, con un precio de 8,99 euros por persona y día, también con pensión completa. Tuvo un IVA reducido del 7% hasta 2008/2009, en el que ya estaba por 19 euros. Desde entonces ha subido muy poco cada ejercicio, e incluso se abarató en 2012/2013 un -0,7%, coincidiendo con la subida del tipo impositivo hasta el 10.

La idea del Gobierno es que este año los viajes comiencen estre mes de octubre, siempre y cuando los recursos que se han planteado contra el pliego no lo retrasen. El plazo para presentar las solicitudes se abrió el pasado 1 de julio de 2021 y seguirá hasta este viernes 30 de julio de 2021.

Sigue los temas que te interesan