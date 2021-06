Arranca la guerra por hacerse con los viajes del Imserso: en peligro el duopolio de Mundiplan y Turismo Social

Los viajes del Imserso comienzan a coger forma. El Consejo de Ministros ya ha autorizado la convocatoria de 816.029 plazas para la campaña 2021-2022. Falta que se publiquen los pliegos y arranque un concurso público para el que pujarán varias empresas en un momento de máxima necesidad por la situación en que la Covid ha dejado a muchas compañías turísticas.

¿Quiénes participarán en el concurso público? Pues previsiblemente lo harán que ganaron el anterior concurso y fue suspendido por la Covid: (Iberia, Viajes y ) y Turismo Social (antigua , formada por Globalia y Barceló, que recientemente se fusionaron). De hecho, desde hace años estas UTE son las que se reparten los tres lotes (costa, islas y turismo interior) en que se dividen.

Además de estas, ya ha anunciado que se presentará al nuevo concurso cuando se convoque con la creación de la empresa La Agencia de Promoción del Turismo , tal y como adelantó Invertia.

No será la primera vez que se presente. En 2019 lo hizo con su ; pero no logró ningún lote. Al menos parece que no impugnará los pliegos en caso de no resultar elegida. Algo importante por la polémica que arrastra este concurso.

W2M), filial de Iberostar, es otra de las candidatas a concursar este año por el programa de turismo, según confirman fuentes del mercado. Tanto esta como llegarían para tratar de romper el duopolio que desde hace años mantienen anteriores y que tantos recursos han generado entre ellas.

Importancia del Imserso

En juego hay mucho. Los beneficios para las empresas son muchos y más en un momento en el que la Covid ha dejado a muchas empresas turísticas al borde del abismo. La desestacionalización de la temporada permitirá arrancar, en muchos casos, la tan ansiada recuperación.

El presupuesto base de licitación (impuestos incluidos) es de 66.689.730,00 euros, según aprobó el Consejo de Ministros. El programa para la temporada 2021/22 afecta a establecimientos hoteleros, y se estima que mantiene unos 12.000 empleos directos y 85.000 indirectos.

“Este programa contribuye a potenciar el desarrollo económico del sector turístico, reduciendo la estacionalidad y, con ello, generando empleo y actividad económica durante la temporada baja de este sector. En este último sentido, afecta al sector hotelero y a otros servicios complementarios para el desarrollo del programa, como son la restauración en las zonas de destino, transporte, agencias de viajes, comercio o actividades de ocio”, detalla el documento del Consejo de Ministros.

Dos jubilados en la playa.

Los beneficios para el Estado también son importantes ya que se beneficia de forma indirecta de estos viajes -que subvenciona parcialmente-. Se calcula que por cada euro que el Gobierno invierte en los viajes del Imserso recibe 1,56 euros.

Ese beneficio lo consigue gracias a que los viajes del Imserso favorecen la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico. Sin estos viajes, muchos trabajadores de estos establecimientos acabarían en el paro. Por lo que tendrían que cobrar una pensión de desempleo a cargo del Estado.

Así, el Gobierno sigue recaudando el IVA, e IRPF y se ahorra el pago del desempleo.

Polémicas del programa

Con estos beneficios ninguna empresa quiere quedarse fuera. Por eso, en los últimos años se han sucedido los recursos, las impugnaciones de pliegos y los retrasos en la adjudicación de este concurso.

La última gran traba fue en 2019, año en el que ganaron y Turismo Social el concurso del Imserso -el que fue suspendido por la Covid-. Los pliegos que ya llegaban con retraso (mes de abril de ese año), fueron impugnados por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos () por considerar que incumplían los requisitos legales.

Estos se quejaron de que las condiciones eran “inasumibles” para los hoteleros que reclamaban el precio por persona y día debería situarse en torno a los 25 euros para no registrar pérdidas. Su recurso fue desestimado, pero se perdieron casi dos meses en los que se paralizó el procedimiento.

Este fue el último gran impedimento. Pero la historia de este programa está llena de polémicas. Recientemente, la Audiencia Nacional falló a favor de la UTE Mundiplan en su disputa contra la adjudicación a (Turismo Social ahora) de varios lotes de los concursos públicos del programa de turismo para mayores de 2015 y 2019.

La sentencia "anula y deja sin efecto" la concesión a del lote 2 (islas) del concurso de 2015 y el lote 1 (costa peninsular) del concurso de 2019, según publicó ‘El Confidencial’. La sentencia no fija ninguna indemnización, al ser contratos ya concluidos, por lo que podría reclamar daños y perjuicios.

Una de las agencias de Halcon Viajes.

Pero esto no es todo. En 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a Halcón Viajes y B the Travel con 1,84 millones de euros por haberse puesto de acuerdo en sus ofertas para los viajes del Imserso.

Ese mismo año, el propio Imserso impuso una multa de 1,9 millones de euros a por incumplimiento de los compromisos asumidos. En concreto, por la falta de disponibilidad de las plazas hoteleras comprometidas en su oferta.

En caso de producirse algún tipo de recurso o impugnación, también se pondría en peligro el inicio de los viajes para jubilados previsto para octubre por el Gobierno.