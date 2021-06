Los frutos del 'rescate' europeo de la Comunidad: 873 millones, 1 punto del PIB y 15.000 empleos

Europa al 'rescate' de la Comunidad: El Consell recibe 873 millones de los fondos Next Generation

La Generalitat ha sacado pecho este domingo del trabajo que ha venido haciendo para captar fondos europeos para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia. Y no es para menos, teniendo en cuenta que el siguiente paso, ejecutarlos, no es sencillo, algo en lo que ya está en marcha el Consell, habiendo adjudicado en este 2021 873 millones de los fondos Next Generation EU.

De momento, este montante ya ha dado resultados en cuanto a su repercusión en el PIB valenciano, el cual ha crecido más de 0,8 puntos y se espere que llegue a la unidad. Estos vientos favorables provenientes de Bruselas van a permitir crear "hasta 15.000 puestos de trabajo en los próximos meses”, ha explicado Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de la Acción de Gobierno y responsable de la oficina para la Estrategia Valenciana para la Recuperación.

En concreto se trata de 483,45 millones de programa React-EU y 390 millones del Mecanismo de Recuperación y Resilencia. “El trabajo que está realizando la Generalitat para captar fondos europeos está dando sus frutos y el dinero que tenemos adjudicado ya por el Gobierno ya está llegando al tejido empresarial”, ha señalado Poyatos.

React-EU

“En el caso de los fondos React, nos ha permitido por ejemplo poner en marcha la primera fase del Plan Resistir, que ha inyectado más de 400 millones de euros en las empresas, autónomos y afectados por ERTE más afectados en la Comunitat Valenciana”, ha explicado el director general de Coordinación de la Acción del Gobierno, dependiente de Presidencia de la Generalitat.

Resiliencia

Respecto a los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resilencia, hasta la última semana, la Generalitat tiene adjudicados ya por parte del Gobierno 390 millones de las conferencias sectoriales que ya han cerrado sus líneas de actuación. “Estos fondos nos van a ayudar a transformar la economía y la propia sociedad con fondos por ejemplo para aumentar las plazas de Formación Profesional, promover el uso energías renovables, modernizar y digitalizar la Generalitat o impulsar la industria cultural.

Esto es un inicio. En las próximas semanas se van a seguir incrementando los fondos europeos adjudicados a la Comunitat Valenciana a medida que se vayan cerrando las distintas líneas de actuaciones estratégicas en las conferencias sectoriales. “Esto supondrá de inicio que el PIB crezca casi un punto más gracias a la inyección en la economía de esos fondos este mismo año al tiempo que permitirá a la Generalitat impulsar inversiones que generarán entre 10.000 y 15.000 empleos a corto plazo e inducir una inversión privada de 3.000 millones de euros”, ha señalado Poyatos.