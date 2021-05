Ribera blinda el Ministerio y no recibe a los regantes que protestan por el recorte del trasvase Tajo-Segura

El vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, José Antonio Andújar, ha protestado públicamente por el trato recibido esta mañana en el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera.

Ni la ministra ni ninguno de sus altos cargos ha recibido a los manifestantes. Todo lo contrario. Ha blindado en Ministerio con Guardia Civil y Policía Nacional para impedir su entrada. Al mismo tiempo, desde Ifema que es donde comenzaba la manifestación, se ha retrasado la salida de los manifestantes. También se ha prohibido el paso por Madrid del centenar de camiones llegados de Alicante, Murcia y Almería, a excepción de una quincena.

Manifestación del Tajo-Segura en Madrid SCRATS Alicante

"Ha sido una poca vergüenza", señala Andújar a EL ESPAÑOL, para continuar: "Pese a que la ministra se ha ido a Toledo a no sé qué, nosotros vamos a seguir mostrando a la sociedad lo que es una realidad, que nos quieren quitar el agua del trasvase". "No nos queda otra porque no vamos a llegar a un acuerdo".

Según el representante de los regantes, el próximo paso es esperar a que el día 31 se aprueban los planes de cuenca hasta el año 2027. Los analizarán y comenzará la más que previsible batalla judicial no sólo contra el cambio unilateral de las reglas del trasvase, sino también contra los caudales ecológicos que reducirán más las aportaciones.

"Por ahora sólo podemos recordar a la ministra su trato, y que todo se paga con el tiempo. Seguiremos aquí hasta que quede algún manifestante porque todos hemos hecho el esfuerzo de levantarnos a las 5 de la madrugada y recorrido hasta 600 kilómetros para manifestarnos", concluyó Andújar.

Apoyos

Quienes sí han acudido en apoyo de los regantes han sido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la diputada nacional del PP, Macarena Montesinos, la diputada provincial, Ana Serna, así como cargos del PSOE provincial como el alcalde de Elche, Carlos González, o el de Dolores, Joaquín Hernández, y el diputado de Cs por Alicante, Juan Ignacio López Bas.

Concentración del PP ante el Ministerio.

Desde el PP, el portavoz de Agricultura del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha señalado que “Ximo Puig no puede seguir dando la espalda a los agricultores y agachar la cabeza ante las continuas humillaciones y agresiones del gobierno de Sánchez".

"A Puig este gobierno de Sánchez le ha venido engañando sistemáticamente con la financiación, con las vacunas y ahora se está dejando engañar con este recorte del trasvase que rompe con un consenso del gobierno popular de 2013 donde cinco comunidades autónomas afectadas alcanzaron un acuerdo beneficioso para todos”, ha añadido.

Alcaldes del PSOE con los regantes.

Por su parte, Ana Serna, vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante y Diputada de Ciclo Hídrico, ha señalado que “estamos dispuestos a paralizar cualquier acción que implique paralizar el trasvase. Se llenan la boca diciendo que somos la huerta de Europa pero sin embargo luego son capaces de cortar el grifo sin ningún consenso. Teníamos claro que cuando el PSOE llegara al gobierno esto iba a acabar como ha acabado”.

Juan Ignacio López Bas (Cs) en la concentración.

Desde Cs, López Bas, ha defendido la continuidad del trasvase Tajo-Segura y ha pedido “acabar con las guerras del agua cada vez que surge el tema sobre los recortes en esta infraestructura y que acaba perjudicando a la Comunidad Valenciana”.