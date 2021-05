Mazón: "Sin la reserva del Tajo-Segura, pasaremos de ser el huerto de Europa a su primer desierto político"

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado que defender el agua y el trasvase Tajo-Segura "es defender nuestro futuro y el de los demás, nuestras familias y las de los demás y sobre todo es una cuestión de justicia".



Mazón se ha pronunciado así en un acto en Alicante en defensa del agua, donde ha afirmado que el Gobierno de España "ha decidido que la Comunidad Valenciana no es merecedora del medio ambiente, de la sostenibilidad", según un comunicado de la formación.



"No defender y recortar de manera arbitraria y políticamente el Tajo-Segura no es una lucha a favor de la transición ecológica ni de la sostenibilidad, más bien al revés", ha afirmado para añadir que "la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad "residen en el Tajo-Segura".



Según el dirigente popular, la supervivencia de 44 millones de árboles "reside en el Tajo-Segura y la alternativa de la desalación no es medioambiental porque si se cuadriplica el coste energético afecta al medio ambiente".



"Lo que no es ecológico es con esta última afrenta, el recorte del Tajo-Segura, es que la reserva de la huerta de Europa acabe convirtiéndose en el primer desierto político de Europa. Eso sí es acelerar el cambio climático", ha criticado Mazón.



El dirigente popular ha afirmado que desde el PP "lo hemos intentado de todas las maneras: con alegaciones a los planes de cuenca, con estudios científicos y hemos tendido la mano para evitar una guerra que nadie quiere".



"Castilla-La Mancha es tan española como nosotros y necesita agua tanto como nosotros y está siendo también perjudicada por la falta de inversiones", ha dicho para añadir: "Nosotros también los defendemos a ellos, porque tienen derecho al medio ambiente y a una mejor calidad del agua, como nosotros. No vamos a entrar en guerra con nadie".



A su juicio, es "una aberración" llamar Ministerio de Transición Ecológica "a aquel que por criterios político está acelerando la falta de ecología".



Por último, el dirigente popular ha criticado la postura del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Es hora de defender lo que nos corresponde, no de dejar los brazos caídos. Puig ha defendido no defender a su tierra".



Al acto han asistido la vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez; la síndica del GPP en Les Corts, Eva Ortiz; Ana Serna, diputada del ciclo del agua de la Diputación de Alicante; Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante; Javier Berenguer, vicepresidente de SCRATS y Eladio Aniorte, presidente de Asaja.



Elvira Rodríguez ha afirmado que el agua "es fuente de vida y medio ambiente puro", y ha manifestado que del trasvase Tajo-Segura "depende la huerta de Europa".



Asimismo, Rodríguez ha pedido que se utilicen los fondos europeos para un gran plan de regadíos y para modernizar las infraestructuras. "La utilización de los recursos debe ser más eficaz y más eficiente", ha manifestado.



La síndica del GPP en las Cortes y secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, también ha intervenido en el acto, donde ha recordado que del trasvase dependen 110.000 puestos de trabajo y se ven afectados 88.000 regantes y sus familias.



Eva Ortiz ha señalado que cuando gobierna el PP se solucionan los problemas del agua, como pasó con el memorándum "en el que se pusieron de acuerdo cinco CCAA, mientras que cuando gobierna el PSOE surgen los problemas".