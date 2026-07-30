Villena suma tenis de élite y experiencia gastronómica en la nueva etapa del Ferrero & Forty Challenger

La Ferrero Tennis Academy, de Villena, y Forty Group, de Alicante, han decidido ir un paso más allá en la evolución del torneo de tenis más importante de la provincia. El resultado es una alianza que convierte al tradicional Challenger de Villena en una experiencia deportiva y social de mayor alcance, con la intención de atraer a nuevos públicos sin perder la esencia competitiva que lo ha convertido en una cita de referencia para el circuito profesional.

Del 4 al 11 de octubre, las pistas de la academia volverán a acoger el torneo, que en esta novena edición estrenará denominación: Ferrero & Forty Challenger. Mantendrá la categoría ATP Challenger 100, una de las más exigentes antes del salto a los ATP 250, y repartirá más de 160.000 euros en premios, además de 100 puntos ATP para el campeón. En un calendario en el que cada punto puede decidir el acceso al Top 100, la cita villenense vuelve a presentarse como una oportunidad decisiva para jugadores en pleno crecimiento.

La presentación oficial tuvo lugar en Béton Brut, en el puerto de Alicante, con la participación de Juan Carlos Ferrero, director general de la academia; Iñaki Etxegia, director del torneo; Héctor Del Barrio, CEO de Forty Group; y José Lorente, responsable de la nueva programación paralela. La foto de familia resumía bien el giro que quiere dar el proyecto: una estructura deportiva consolidada que ahora se apoya en uno de los principales grupos alicantinos de gastronomía, restauración, ocio y producción de eventos para ampliar su dimensión.

El torneo sigue siendo, ante todo, una competición de alto nivel. El cuadro principal individual contará con 32 jugadores, mientras que otros 24 disputarán la fase previa en busca de una de las seis plazas disponibles para acceder al cuadro final. En dobles competirán 16 parejas. En total, más de 60 tenistas de 25 nacionalidades pasarán por las pistas de Villena durante la semana, en un cuadro que suele moverse entre los puestos 80 y 200 del ranking ATP, un rango especialmente atractivo porque mezcla juventud, ambición y experiencia.

Esa es precisamente una de las claves del prestigio del Challenger de Ferrero: su capacidad para detectar talento antes de que alcance la élite. Por sus pistas han pasado nombres que después se asentaron en la parte alta del ranking mundial, como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime o Álex de Miñaur. También lo han hecho referentes del tenis español como Alejandro Davidovich, Martín Landaluce, Rafa Jódar, Daniel Mérida, Feliciano López o Pablo Carreño, ganador de la última edición. Para varios de ellos, Villena fue una parada temprana en un recorrido que acabaría llevándolos muy arriba.

Ferrero subrayó durante la presentación que esta nueva etapa nace de una voluntad compartida de evolucionar. El exnúmero uno del mundo defendió que España cuenta con una base importante de torneos de gran nivel, una circunstancia que abre oportunidades para las nuevas generaciones. Y añadió que la alianza con Forty Group responde a la idea de ofrecer una experiencia completa, capaz de hacer crecer el torneo y acercarlo a un público más amplio.

Ahí entra en juego la principal novedad de esta edición: todo lo que ocurrirá alrededor de la pista. Forty Group aportará su experiencia en eventos y restauración para diseñar una semana con más capas de contenido, en la que el tenis convivirá con propuestas gastronómicas, música en directo, actividades para familias y jornadas de iniciación para niños y jóvenes. También habrá una zona de food trucks y una agenda que irá ganando intensidad a medida que avance el torneo.

Juan Carlos Ferrero junto a Iñaki Etxegia, director del torneo. Iván Villarejo

La gastronomía tendrá un papel destacado. Los equipos de cocina de Béton Brut y Puntapiedra trabajarán junto a chefs de restaurantes como Espacio Montoro, Alfonso Mira o Pincelín (Almansa, distinguido por sus gazpachos) en distintas propuestas pensadas para convertir el torneo en un punto de encuentro más allá del deporte. A ello se sumarán reuniones y espacios vinculados al ámbito empresarial, con un club gastronómico concebido como lugar de relación entre empresas, instituciones, colaboradores e invitados.

Héctor del Barrio defendió que el objetivo es sumar valor añadido y ampliar la capacidad de convocatoria del torneo. José Lorente fue todavía más lejos al plantear la ambición de convertirlo en uno de los grandes puntos de encuentro de Levante no solo en lo deportivo, sino también en lo social y empresarial. Esa es la apuesta de fondo: que Villena siga siendo una fábrica de tenis, pero también un escaparate de experiencias alrededor de una competición que ya no quiere limitarse a los partidos.

La cita

La Ferrero Tennis Academy es uno de los centros de formación y alto rendimiento más reconocidos a escala internacional. Al frente se encuentra Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo, campeón de Roland Garros y una figura ligada desde hace años al crecimiento de jugadores de máximo nivel.

Héctor Del Barrio, Emilio Del Barrio y José Lorente, responsable de la programación. Iván Villarejo

Según Juan Carlos Ferrero, “que España cuente con tantos torneos de gran nivel es una gran oportunidad para que las futuras generaciones de tenistas puedan competir, crecer y seguir formándose. En la academia organizamos algunos de los torneos más importantes del circuito y siempre buscamos evolucionar e innovar. Por eso hemos impulsado esta nueva etapa del Challenger junto a FORTY Group, con la idea de ofrecer una experiencia completa".

Los partidos podrán seguirse por televisión desde numerosos países. En Villena, la experiencia será muy distinta, se podrá ver a los jugadores a pocos metros, seguir los entrenamientos, recorrer las instalaciones y vivir la competición con una cercanía poco habitual en torneos de este nivel.