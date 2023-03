"Los jugadores tienen una deuda pendiente con la ciudad, el club y la afición y están concienciados del nuevo objetivo"

Por tercer año consecutivo, el proyecto del EÓN Horneo Alicante se ha quedado varado en la División de Honor Plata, aunque en esta ocasión la decepción ha sido mayor por las expectativas creadas y, sobre todo, porque se contaba con una base importante para dar el salto. El equipo alicantino, que se coló entre los mejores hace dos años casi sin querer y el pasado curso acarició la ASOBAL en la promoción ante Sinfín, se tendrá que conformar con pelear por la permanencia, objetivo impensable cuando arrancó el campeonato.

“No han salido las cosas. Se han juntado los astros y en deporte a veces pasa que todo sale mal. Nos han pesado mucho las lesiones de Novais y Jiménez en el momento clave”, resume Jorge Cremades ‘Ñago’, director general de la entidad, para intentar explicar el batacazo deportivo.

El EÓN Horneo Alicante ha ido de más a menos, pero siempre dibujando un trazado demasiado irregular. Ñago recuerda que el club intentó corregir la deriva con el cambio de entrenador, sustituyendo a Luis Parro, que había rozado el ascenso meses antes, por Magí Serra, pero no fue suficiente para reconducir un grupo repleto de nombres ilustres que no han rendido como bloque.

“Tomamos decisiones valientes y acertadas. No fueron a la ligera. El equipo llevaba una línea descendente. Es evidente que es una decepción no subir a la Asobal, pero es que hay equipos muy buenos y el nuestro no estaba tan bien apuntalado como pensábamos”, argumenta el dirigente, quien se agarra al comodín de Fernando Latorre, entrenador del equipo para la próxima temporada, para ilusionarse con el futuro.

“Que un entrenador de su trayectoria haya creído en nuestro proyecto es algo que nos refuerza”, afirma Ñago, quien agradece la solidaridad mostrada durante los últimos días por varios clubes de la ciudad “que nos animan a seguir por este camino y a no rendirnos por esta decepción deportiva”.

EÓN Horneo Alicante

Cambio de chip

El nuevo escenario por la permanencia no estaba en el guión, por lo que la plantilla del EÓN Horneo Alicante está obligada a adaptarse a las nuevas circunstancias. No subir es una “decepción”, pero el descenso sería un drama para un club joven que no deja de dar pasos adelante, aunque sean pequeños.

“No se me ocurre ni pensar en eso (el descenso). Los jugadores son profesionales y son los primeros que querían estar en el grupo de arriba por el club y por su propio caché. Tienen una deuda pendiente con la ciudad, el club y la afición y están totalmente concienciados del nuevo objetivo”, afirma el director general.

“Hemos tenido un accidente, pero se van a enchufar de nuevo rápido. Confío plenamente en ellos”, añade Ñago, quien al echar la vista atrás apunta a un partido disputado en Ciudad Real entre semana, aplazado en su día, como clave en la caída del equipo.

“Habíamos ganado al Málaga, que al final se ha metido en la fase de ascenso, con autoridad, pero fuimos a jugar a Ciudad Real sin los refuerzos porque la reglamentación obliga a disputarlo solo con los jugadores que estaban en la fecha inicial. Eso y las bajas de Novais y David nos penalizaron demasiado”, lamenta.

Ñago descarta que autoproclamarse como el “gran favorito” al ascenso cada año sea algo que le pese al equipo, ya que insiste en que el ÉON Horneo Alicante tiene “la mejor plantilla” de la categoría. “Otra cosa es que hayamos sido el mejor equipo. No se estuvo fino en la confección del grupo, de ahí el cambio de entrenador”, reiteró el dirigente, quien sí destacó el “trabajo excelente” realizado por Magí Serra a pesar de no alcanzar el objetivo.

Latorre y el presidente

Ñago no disimula que Latorre, desde la distancia, está pendiente de todo lo que rodea al EÓN Horneo Alicante, si bien precisa que “como excelente profesional que es, todas sus fuerzas están en salir de Benidorm por la puerta grande, como merece”.

La no clasificación para la fase de ascenso no ha golpeado la moral de Pepe Sánchez, presidente del club, a quien Ñago ve “más fuerte y motivado que nunca”. “Sigue con la misma ilusión. Él y yo estamos contentos y fuertes de mentalidad por todo lo que nos está pasando. Somos un club joven que va creciendo poco a poco. Tenemos una afición cada vez más numerosa, un equipo femenino premiado en el Día de la Mujer y al club se le reconoció en la Gala del Deporte Provincial. Estamos teniendo éxitos institucionales y sociales y ahora faltan los deportivos, que ya vendrán”, sentenció.

Ahora el presente obliga a mirar ya a la primera jornada, el próximo 19 de marzo, para arrancar con un triunfo la fase por la permanencia en la pista del BM Zamora Enamora. La nueva competición la componen diez equipos, de los que cinco descenderán a Primera Nacional por la reestructuración de la categoría, ya que a partir del próximo curso la División de Honor Plata volverá a tener un solo grupo de 16 equipos, tal y como estaba antes de la pandemia.

El EÓN Horneo Alicante, que también tendrá como rivales a Amenabar Zarautz, Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, BM Alcobendas y Balonmano Isaka Boadilla, arrancará esta fase en tercera posición con 10 puntos. “Seguro que vamos a realizar una gran segunda parte de la temporada. Que los aficionados estén tranquilos porque el año que viene haremos un equipo muy bueno y volveremos a pelear por el ascenso. Cuanto más cuestan las cosas, mejor saben luego", sentencia Ñago.

