El renovado proyecto del HLA Alicante arranca con Rivero al mando de una plantilla renovada y con hambre

El HLA Alicante vuelve a empezar. Y lo hace con Pedro Rivero otra vez al frente, un técnico segoviano que se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición alicantina durante su etapa como jugador y entrenador y que ahora regresa al banquillo con el reto de construir un equipo capaz de competir por el ascenso a la ACB.

El estreno llegará este sábado, a las 19:00 horas, frente al Fuenlabrada, en el Pedro Ferrándiz. Será el primer capítulo de un proyecto que tiene además un significado especial para la entidad, ya que supone la primera temporada completa diseñada por la familia mexicana Díaz Aguayo desde que hace un año asumió la propiedad del primer equipo.

Rivero ha participado en la construcción de una plantilla prácticamente nueva. Solo continúa Mike Torres respecto al grupo de la pasada temporada, después de que el base decidiera seguir en Alicante tras perderse buena parte del tramo final del último curso.

Su continuidad tiene un valor añadido para un equipo con muchas caras nuevas: aportará experiencia, conocimiento de la categoría y liderazgo a un vestuario que necesita tiempo para encontrar sus automatismos.

La apuesta combina jugadores con recorrido y otros que llegan a Alicante con la intención de dar un paso más en sus carreras. El HLA ha construido una plantilla física, dinámica y con diferentes alternativas, en la que también hay varios nombres con experiencia internacional.

Rafa Lisboa, Kristinn Palsson, Tamenang Choh y Giorgi Korsantia han formado parte de sus respectivas selecciones, un dato que da una idea del nivel y la variedad de perfiles del nuevo equipo.

Una de las jugadas del amistoso contra el Estudiantes en pretemporada. HLA Lucentum

Entre las nuevas piezas destaca Macio Teague, llamado a asumir buena parte de la responsabilidad ofensiva. El estadounidense llega con el aval de haber sido campeón de la NCAA con Baylor.

Otro de los nombres que pueden aportar equilibrio es Wesley Dreamer. El ala-pívot estadounidense ofrece movilidad, lanzamiento exterior y capacidad para jugar también como alero. Su paso por Alemania, Francia y República Checa, además de su experiencia en la Basketball Champions League, le proporciona un recorrido europeo que puede ser útil para un equipo en formación.

La plantilla también incorpora apellidos conocidos para los aficionados al baloncesto. Es el caso de Sediq Garuba, hermano del internacional español Usman Garuba. También está Mikhail Mikhailov, pívot nacido en Madrid en 2002 e hijo del que fuera jugador internacional ruso del mismo nombre.

La pretemporada ha alimentado las expectativas. El HLA Alicante ha conseguido victorias de prestigio y ha mostrado carácter y capacidad para competir ante rivales exigentes. Ahora llega lo importante.

La pasada temporada el equipo alcanzó el playoff de ascenso, pero lo hizo arrastrándose durante la segunda vuelta, por lo que llegó a las eliminatorias ante Movistar Estudiantes sin opciones reales de pelear por la Final a Cuatro. Fue barrido de la pista en todos los partidos.

Esta vez el objetivo pasa por llegar pletórico al tramo decisivo en una competición que vuelve a reunir a varios clubes con una larga tradición en el baloncesto español, entre ellos Estudiantes, Ourense, Granada, Gran Canaria o San Sebastián.

La foto de familia como campeones de la Lliga Valenciana. HLA Lucentum

En una competición cada vez más exigente, el HLA Alicante quiere estar en ese grupo de aspirantes y hacer del Pedro Ferrándiz uno de sus principales argumentos.

El primer paso será este sábado ante el Fuenlabrada. Será también el regreso oficial de Pedro Rivero a un banquillo que conoce bien y el comienzo de una temporada en la que el HLA Alicante quiere que su renovado proyecto se traduzca en resultados para acercarse un poco más al sueño de la ACB.