Martí da un “aprobado raspado” a Intercity y Lucentum y afirma que el grupo va camino de la estabilidad

El Grupo Intercity despide 2024 con una mezcla de alivio y esperanza. El ejercicio que está a punto de analizar ha sido el más duro en todos los sentidos para la agrupación deportiva, que, según expresa su presidente, Salvador Martí, toma nota de las experiencias acumuladas para no caer en los mismos errores en el futuro.

En el tradicional brindis navideño, en el que han estado presentes representantes de todas las secciones del grupo (Lucentum, CF Intercity, el Bádminton Alicante y Alicante CFI), Martí repasa un año complejo en lo económico y deportivo, aunque muestra su esperanza en que el próximo ejercicio traiga a la agrupación la ansiada estabilidad.

"Hemos pasado el valle de la muerte, que es el periodo en el que caen la mayoría de las empresas. Ha sido un año complicado en el que la nota deportiva no puede ser muy positiva", reflexiona el dirigente, que le da al Intercity y al Lucentum "un aprobado raspado, porque somos ambiciosos y debemos aspirar a más".

"Esta temporada no hemos empezado bien", añade en alusión a la trayectoria de los dos buques insignia del proyecto, hundidos de sus respectivas competiciones, pero asegura tener plena confianza en el cuerpo técnico y en las plantillas para revertir la situación.

"Tenemos plantillas para estar cerca del objetivo, pero por ahora, no me voy a esconder, no estamos cumpliendo", asume el presidente, que aprecia una inercia positiva en ambos equipos tras los cambios en sus respectivos banquillos.

Martí dice que su experiencia profesional le ha enseñado que al final los resultados llegan "con trabajo y constancia" y admite que pensar que Intercity y Lucentum puedan aspirar al ascenso es "un sueño" hoy por hoy.

"También es verdad que veo equipos que hace tres jornadas estaban en descenso y ahora pelean por el playoff. Lo importante en nuestro caso es cambiar la dinámica. Pero eso no es ganar solo un partido, sino dos o tres para formatear el cerebro de los jugadores y que se ven capaces de ganar a cualquier rival", argumenta.

Martí asume la "responsabilidad" absoluta de los malos resultados deportivos "porque soy yo el que decide quién ficha y el que decide todo".

Reclama "paciencia" para que los equipos puedan remontar el vuelo, aunque precisa que se abordarán "uno o dos" fichajes en el mercado invernal para potenciar especialmente al Intercity. "Con dos o tres victorias más, todo se verá de otra forma", sentencia.

Proyecto económico

Salvador Martí también se refiere al macrocentro deportivo y de espectáculos que el club tiene proyectado construir en Alicante junto al grupo Legend, empresa global especializada en eventos prémium.

"Estamos acostumbrados durante ocho años a que mucha gente no crea en nuestros proyectos. En el año 2025 vamos a tener los permisos para la ciudad deportiva y el estadio, que será un centro multiuso para la ciudad el que se podrá jugar al fútbol, pero también vivir espectáculos", indica el dirigente, quien recuerda que la provincia de Alicante carece de una instalación de esta magnitud.

"Este recinto será un espaldarazo para el Intercity, pero también para Alicante", añade Martí, quien desvela que este miércoles el consejo de administración del grupo ha aprobado la creación de una filial, 100 % dependiente de la entidad, que es la que se va a encargar de adquirir los terrenos.

Año "muy duro"

En este sentido, informa de que el grupo baraja cuatro opciones para la ubicación del estadio, si bien no desveló aún el enclave elegido. "A finales de enero compraremos los terrenos y lo anunciaremos", insistió.

Martí no oculta que el ejercicio 2024 ha sido "muy duro", ya que recuerda que la entidad llegó a adeudar la nómina de tres meses a los jugadores, si bien matiza que la normalidad ya se ha logrado y que esta temporada se ha llegado a adelantar alguna mensualidad.

"Hemos pasado lo peor, pero nos falta una estructura que garantice el futuro. Tenemos el presupuesto de este año asegurado, pero hay que pensar más allá. El proyecto del Intercity no es solo subir a Segunda, que también. Es garantizar que va a salir adelante en los próximos 50 años", expresa el presidente.

"Hay que dotar a la entidad de solvencia económica para que, pase lo que pase con la pelota, tenga músculo económico para seguir adelante", reflexiona Martí, quien asume que su mensaje ambicioso puede generar dudas y desconfianza en parte de la sociedad alicantina.

"Llevamos ocho años escuchando que el Intercity desaparece cada 30 de junio. Y aquí seguimos, quemando etapas que son imprescindibles para llegar al equilibrio", declara el mandatario deportivo. "Me llega el runrún de que se pone en duda todos nuestros proyectos, pero esto nos da fuerza. Algunas cosas pueden no salir y otras, si no a la primera, lo harán a la segunda", finaliza.