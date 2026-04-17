Beto Company no baja los brazos: "Aún tenemos muchísimo que jugarnos"

El Hércules ha dejado de mirar la clasificación para mirarse en el espejo en este tramo final de la temporada. Y lo que ve no siempre le gusta, pero tampoco le invita a soltar el pie ni a dar por cerrada una temporada que todavía deja cosas en juego, aunque no sean las que se imaginaban hace unos meses.

Beto Company lo dejó claro este viernes, sin dramatismo pero con un mensaje de fondo bastante reconocible dentro del vestuario. Lo que queda de curso no es un trámite ni un periodo de desconexión, sino un tramo en el que cada jugador se juega algo más que tres puntos cada fin de semana.

"Creo que en estos seis partidos todos, yo el primero, nos jugamos mucho en lo personal, en lo emocional y en lo clasificatorio. Tenemos mucho que decir. Representamos un escudo, un club y una ciudad y debemos autoexigirnos al cien por cien en los estadios", explicó el técnico.

Más allá de la clasificación, Company insistió en esa idea que ha ido ganando peso en las últimas semanas, la de que el equipo se está midiendo a sí mismo.

"A partir de ahí, el fútbol nos llevará más arriba o más abajo", apuntó, recordando que aquí hay jugadores que se juegan "prestigio y un contrato, lo mismo que yo", y un club que no ve igual terminar en un puesto que en otro.

El entrenador tampoco esconde que el momento no es sencillo, sobre todo por todo lo que está pasando alrededor del equipo. Las lesiones han ido rompiendo la continuidad de la plantilla y obligando a improvisar más de lo que le gustaría.

"No es normal ver cómo cada semana caen compañeros con lesiones traumáticas. Emocionalmente te puede llegar a afectar", admitió Company, aunque sin usarlo como argumento para justificar nada. El mensaje, en cualquier caso, es competir sin excusas.

Siete ausencias

Y ahí entra también el capítulo de las bajas, que vuelve a dejar al Hércules muy justo para la visita al Sabadell. Esta vez no solo por volumen, sino por nombres que estaban teniendo peso en el equipo.

Ropero y Toril se han caído en los últimos días. El primero por un esguince de tobillo sufrido en un entrenamiento, el segundo por unas molestias en la rodilla que venía arrastrando y que han obligado a parar después de varias semanas de carga.

A ellos se suma la sanción de Escudero, expulsado en la última jornada, lo que deja el ataque bastante condicionado.

La lista no acaba ahí. Sotillos y Colomina siguen fuera por problemas de rodilla de larga duración, Samu Vázquez continúa con molestias musculares y Jorge Galvañ tampoco está disponible por una lesión en el hombro. Siete ausencias en total que obligan a mirar al filial otra vez.

En ese contexto aparecen Sergio Gutiérrez, Pepe Traoré y Hamza Abdelilah, que entran en dinámica del primer equipo para completar la convocatoria. Gente joven, sin demasiada experiencia todavía en este escenario, pero que el técnico quiere ver cómo responde en un partido de exigencia.

"Están haciendo una temporada magnífica y se merecen estar ahí", defendió Company, que al mismo tiempo dejó claro que no se trata de "exponer a nadie", sino de sumar energía en un momento complicado.