Muere Aniceto Benito, el último presidente de un Hércules campeón

Domingo de luto en el Hércules. Aniceto Benito, expresidente de la entidad desde 1992 a 1997, ha fallecido este domingo a los 90 años de edad. Benito fue el último presidente elegido por los socios del Hércules, pero su figura en la provincia trascendió del mundo del fútbol, ya que además fue un empresario de prestigio vinculado a los sectores de la construcción y de los concesionarios de vehículos desempeñó cargos importantes en la cúpula alicantina del Partido Popular.

Aniceto Benito llegó al Hércules cuando el club alicantino estaba hundido económicamente tras cuatro años en Segunda B. El conjunto alicantino, que ni siquiera lograba clasificarse para pelear por el ascenso, se encomendó al proyecto ilusionante de un empresario que ya había tenido éxito en el CD Benidorm, al que había llevado de Tercera a Segunda B.

El empresario tomó el control del club en mayo de 1992 sin que se produjeran elecciones, ya que nadie más fue tan osado para asumir la empresa de reflotar a un Hércules que caminaba hacia la desaparición. Sus contactos políticos y su diplomacia le ayudaron a vender el estadio al Ayuntamiento y así poder dotar de estabilidad económica a la entidad.

El Hércules CF lamenta comunicar el fallecimiento de Aniceto Benito, presidente de la entidad entre los años 1992 y 1997.



Tras su llegada, Benito prometió llevar al Hércules a Primera en cinco años. Se equivocó, porque sólo necesitó cuatro. De la mano de uno de sus entrenadores fetiche, Quique Hernández, sacó al Hércules de Segunda B y lo consolidó en Segunda. Dos años después, otro de sus técnicos de confianza, Manolo Jiménez, al que conocía de Benidorm, llevó al Hércules a Primera con una autoridad aplastante. El Hércules fue campeón de Segunda, su último título oficial, y ascendió a cuatro jornadas del final.

El ascenso marcó el canto del cisne de la gestión de Aniceto. La transformación en SAD abrió las puertas del club a grupos inversores que esperaron su oportunidad y el momento a que los ingresos se multiplicaran para buscar el poder y rentabilizar la inversión.

El grupo del empresario Antonio Asensio presionó para poner gente de su confianza y Aniceto, cada vez con menos apoyos en el consejo, se sintió incómodo, por lo que forzó su salida en el otoño de 1997. Pasó el control a Francisco Peris, representante de las acciones de Asensio, y el Hércules entró en una espiral negativa que acabaría por llevarle en apenas dos años de nuevo a Segunda B.

Tras su salida del Hércules, Aniceto Benito se mantuvo en un discreto segundo plano, ajeno a la actualidad del club alicantino pese a ser uno de los mejores presidentes de su historia. El expresidente del Hércules, cuyo responso se celebrará este lunes en Alicante, será enterrado por la tarde en un panteón familiar en Benidorm.

Recuerdos emotivos

Manolo Jiménez, uno de los cuatro entrenadores que tuvo Benito en el Hércules, ha admitido haber quedado en estado de choque tras conocer la noticia. "No me lo puedo creer, estoy muy afectado. Siempre he dicho que fue alguien muy importante en mi vida y siempre le estaré agradecido por haberme dado la oportunidad de entrenar al Hércules", afirma.

"Pasé siete años con él entre Benidorm y Hércules y siempre le tuve mucho cariño y un enorme respeto. Le debo mucho. Por allí por donde pasó dejó una buena gestión y seriedad", indica Quique Hernández, quien fue contratado dos veces para el Hércules por Benito.

Dani Barroso, director del fútbol base, fue fichado para el Benidorm y el Hércules por Aniceto Benito. "Siempre fue un caballero y un señor. Un gran presidente", indicó el vasco. Francisco Escudero Paquito, uno de los capitanes de aquel gran Hércules, asegura que Benito "marcó una época". "Logró dos ascensos y le cambió la cara y el humor al club", señala. "No tuvo la salida que mereció y la historia le recordará como uno de los mejore", añade.

Criticado en su momento por parte de la afición por ser un dirigente austero, —la grada coreó en más de una ocasión "Aniceto, pesetero"— el tiempo le ha puesto en perspectiva. Su discurso de despedida, durante una junta en el Colegio de Médicos, pasó a la historia del club y le reconcilió con todo el herculanismo.

Acompañado siempre de su puro, sus formas y sobriedad camuflaban en realidad a un tipo socarrón con un extraordinario sentido del humor. "Las peñas me gritan pesetero con el bombo que yo les he comprado, esto en increíble", bromeaba.

